A 3ª edição do Gigantinho Futsal começa na próxima segunda-feira (9), com partidas das categorias sub-8 e sub-10. Na terça-feira (10), será a vez das equipes sub-12 e sub-14 entrarem em quadra. Organizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, a competição reúne equipes do município em quatro categorias de base.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Os jogos serão realizados de segunda a quinta-feira, no período noturno, nos ginásios das praças de Esportes Aristides Pisoni, no Jardim Ipiranga; Professor Roberto Polati, no Antônio Zanaga; Luiz Meneghel, no São Vito; e Sebastião Barrera, no Nova Americana.
Na primeira fase, as equipes serão distribuídas em quatro grupos por categoria. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final. A partir dessa etapa, os confrontos serão eliminatórios até a definição dos campeões.
“Estamos trabalhando para fortalecer cada vez mais o esporte em Americana, e competições como o Gigantinho Futsal são fundamentais nesse processo. Nosso objetivo é ampliar as oportunidades para que crianças e adolescentes tenham acesso ao esporte, possam competir e, principalmente, aproveitem todos os benefícios que a atividade esportiva proporciona. Nossa expectativa é de mais uma edição de muita disputa nas quadras e grande presença de público nas arquibancadas”, destacou o secretário de Esportes, Guilherme Vital.
Composição dos grupos Gigantinho Futsal:
Sub-8 e sub-10
Grupo A: Ipiranga, Vasquinho, Meninos de Ouro e Projeto Jogador
Grupo B: Guanabara, Real Valence, Camisa 10 e Aesca/Bosque
Grupo C: Jardim da Paz, WJ Training, Na Cara do Gol e Projeto IRA
Grupo D: Instituto Jr. Dias, Projeto Praia Azul, São Manoel e Morada do Sol
Sub-12 e sub-14
Grupo A: Vasquinho, Meninos de Ouro, Camisa 10 e Real Valence
Grupo B: Morada do Sol, Ipiranga e Instituto Jr. Dias
Grupo C: Projeto Jogador, Projeto Praia Azul e Jardim da Paz
Grupo D: Projeto IRA, Guanabara e Na Cara do Gol
Tabela da 1ª rodada
09/11 (segunda-feira)
Ginásio do São Vito
19h00 – Projeto Jogador x Meninos de Ouro (sub-8)
19h30 – Projeto Jogador x Meninos de Ouro (sub-10)
20h00 – Guanabara x Aesca/Bosque (sub-8)
20h30 – Guanabara x Aesca/Bosque (sub-10)
Ginásio do Nova Americana
19h00 – Vasquinho x Ipiranga (sub-8)
19h30 – Vasquinho x Ipiranga (sub-10)
20h00 – Real Valence x Camisa 10 (sub-8)
20h30 – Real Valence x Camisa 10 (sub-10)
10/11 (terça-feira)
Ginásio do Zanaga
19h00 – Vasquinho x Real Valence (sub-12)
19h30 – Vasquinho x Real Valence (sub-14)
20h00 – Ipiranga x Morada do Sol (sub-12)
20h30 – Ipiranga x Morada do Sol (sub-14)
Ginásio do Ipiranga
19h00 – Meninos de Ouro x Camisa 10 (sub-12)
19h30 – Meninos de Ouro x Camisa 10 (sub-14)
20h00 – Projeto Jogador x Projeto Praia Azul (sub-12)
20h30 – Projeto Jogador x Projeto Praia Azul (sub-14)
11/11 (quarta-feira)
Ginásio do São Vito
19h00 – Jardim da Paz x Na Cara do Gol (sub-8)
19h30 – Jardim da Paz x Na Cara do Gol (sub-10)
20h00 – Instituto Jr. Dias x Morada do Sol (sub-8)
20h30 – Instituto Jr. Dias x Morada do Sol (sub-10)
Ginásio do Nova Americana
19h00 – Projeto IRA x WJ Training (sub-8)
19h30 – Projeto IRA x WJ Training (sub-10)
20h00 – Projeto Praia Azul x São Manoel (sub-8)
20h30 – Projeto Praia Azul x São Manoel (sub-10)
12/11 (quinta-feira)
Ginásio do Zanaga
19h00 – Na Cara do Gol x Guanabara (sub-12)
19h30 – Na Cara do Gol x Guanabara (sub-14)
Leia + sobre esportes