O Spaten Fight Night se consolidou como aquele momento do ano em que as artes marciais ganham um lugar especial na vida dos brasileiros. A noite de gala tornou ainda maior a trajetória de uma lenda do MMA que mostrou ser também uma pedreira no boxe. Glover Teixeira venceu Maurício Shogun na luta principal do Spaten Fight Night 3, realizado no sábado, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

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Os dois ícones do esporte fizeram a maior luta da história do evento promovido pela cerveja premium da Ambev.

Um desafio entre Shogun e Glover era algo sonhado pelos fãs de lutas, mas nunca havia acontecido entre eles no MMA. Spaten tirou esse confronto do campo do desejo e o transformou em realidade.

No ringue, Glover não deu a menor chance a Shogun

distribuindo seguidos golpes no rival. Superior no ringue, Glover derrubou Shogun no 2º round. Foi aberta contagem, mas Shogun se levantou para recomeçar o combate.

No sétimo round, Glover continuou imprimindo forte ritmo, não dando qualquer chance a Shogun. A vitória de Glover veio por pontos!

Após vencer, Glover se ajoelhou no ringue e fez reverência a Maurício Shogun, em um gesto que exaltou os valores das artes marciais, baseados na força, na técnica e na disciplina. Os dois se abraçaram.

A noite do Spaten Fight Night 3 também foi especial para os lutadores Luan Medeiros, Prisca Awiti, Rafaela Silva e Felipe Pena, que derrotaram seus adversários no piso verde escuro do ringue.

O evento que celebra o universo das lutas foi também a oportunidade do público conferir a nova Spaten Pro, cerveja oficial do Spaten Fight Night 3, com 10g de proteína e sem álcool.

Rafa Silva brilha em estreia do judô

Criado para enaltecer todas as expressões das artes marciais, o Spaten Fight Night 3 cresceu e ganhou duas novas modalidades (judô e jiu jitsu). A estreia das duas artes marciais foi em altíssimo nível: quatro medalhistas olímpicas foram à luta nesta noite em São Paulo.

No primeiro combate do judô na noite, Rafaela Silva derrubou Prisca Awiti, em duelo que marcou 10 anos da conquista olímpica da brasileira. Depois foi a vez de Raz Hershko entrar em cena e vencer Bia Souza, em uma revanche da disputa olímpica de 2024, então vencida pela brasileira.

Brasil x Argentina também no boxe

No boxe, o combate Luan Medeiros x Juan Cruz “El Diablo” virou “Brasil x Argentina”. Sim, o brasileiro Luan Medeiros contou com a energia pulsante da torcida para liquidar o rival argentino, em decisão por pontos.

O embate do Spaten Fight Night valeu o Cinturão Latino-Americano pelo Conselho Nacional de Boxe e pela Federação Latino-Americana de Comissões de Boxe Profissional.

Rivalidade na arte suave

A estreia do jiu-jitsu no Spaten Fight Night 3 não poderia contar com personagens melhores. O clima entre Felipe Pena e Nicholas Meregali antes da luta já estava quente. Ao longo da semana, sobraram provocações de ambos os lados. Meregali destacando ter vencido duas vezes o rival na carreira. Em contrapartida, Pena dizia ter mais títulos de peso.

Desavenças à parte, os dois partiram para o embate no tatame. E quem levou a melhor foi Felipe Pena, vencendo por decisão unânime.

Sobre Spaten

Marca de cerveja alemã que carrega mais de 600 anos de tradição e uma das mais tradicionais do mundo, Spaten possui uma trajetória marcada pela excelência cervejeira, autenticidade e pioneirismo. No Brasil, a marca de cerveja premium da Ambev reforça seu posicionamento ao celebrar a força estratégica — física e mental. Presente em diferentes territórios da cultura, das artes marciais e do entretenimento, Spaten promove experiências que conectam pessoas e valorizam histórias de superação, performance e celebração.

Aliando tradição e inovação, Spaten investe continuamente na evolução do seu portfólio para atender às novas ocasiões e aos diferentes estilos de vida dos consumidores. Como parte desse movimento, a marca apresenta Spaten Pro, uma cerveja do estilo alemão Munich Dunkel, escura, sem álcool e com 10 gramas de proteína por unidade, ampliando as possibilidades de consumo sem abrir mão da qualidade e da personalidade que fazem de Spaten uma referência entre as cervejas premium.

Sobre a Ambev

Sonhamos grande por um futuro com mais brindes. Esse é o nosso propósito. Mais do que uma empresa brasileira com operações em 18 países, somos uma companhia com um portfólio diversificado que ajuda a conectar pessoas e impulsiona o crescimento em todo o ecossistema. Isso inclui iniciativas como o BEES, nossa plataforma projetada para parceiros do varejo, e o Zé Delivery, um aplicativo de entrega de bebidas disponível em mais de 700 cidades.

No Brasil, temos uma equipe de mais de 24 mil pessoas que compartilham a paixão por produzir bebidas e por fazer parte dos momentos de celebração e conexão que mais importam aos brasileiros. Nossa cultura incentiva a experimentação, a inovação e o desenvolvimento de soluções que geram valor para consumidores, clientes e parceiros.

Estamos comprometidos em construir marcas que resistam ao teste do tempo e em produzir bebidas com os mais altos padrões de qualidade e excelência. Acreditamos que a cerveja deve ser apreciada com responsabilidade, e é por isso que promovemos o consumo responsável por meio de iniciativas, parcerias e campanhas baseadas em evidências. Também trabalhamos para oferecer aos consumidores opções equilibradas para diferentes ocasiões e estilos de vida, expandindo nosso portfólio e investindo em soluções que atendam às diversas preferências e momentos de consumo dos brasileiros.

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