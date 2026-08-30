O Governo do Estado de São Paulo GOV SP autorizou, na quinta-feira (27), a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc) a organizar a abertura de concurso público para a contratação de 5.000 professores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

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Os novos professores serão distribuídos em todo o Estado.

Despachos da quinta-feira, publicados no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (28), consideram contratações para duas jornadas: 3.000 cargos efetivos para jornadas de 40 horas semanais, e 2.000 cargos efetivos para jornadas de 25 horas semanais.

Mais concurso em SP

Este é o segundo certame autorizado nesta gestão. No segundo semestre de 2023, a Secretaria da Educação organizou um concurso público para a contratação de 15 mil professores para a rede estadual de ensino.

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