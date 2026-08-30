O público do Roteiro Gastronômico de Americana 2026 escolheu os 10 estabelecimentos finalistas do Concurso Gastronômico que distribuirá R$ 10 mil em prêmios para os três pratos selecionados entre os 40 empreendimentos participantes do evento, criado para valorizar a culinária e os produtores de Americana.

Os 10 finalistas são:

MacDoo Burguer, Garagem Lanches, Smurfs Lanches, Big Clayton Lanches, Empório Seu Elpidio, Chiba Charcutaria, Brasa Conveniência, Gordinho Lanches, Na Casa da Vovó e Empório do Mar.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A votação popular teve início às 17h de sexta-feira (28) e foi encerrada neste sábado (29), às 20h, com a divulgação da lista durante o evento. O público avaliou os pratos inscritos em votação pelo banner do evento no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), analisando cinco critérios: sabor, apresentação, criatividade, custo-benefício e atendimento.

Confira os finalistas e os pratos favoritos do público do Roteiro:

MacDoo Burguer (Royalle)

Garagem Lanches (Mega Bacon)

Smurfs Lanches (Smurf Gourmet Bacon)

Big Clayton Lanches (Big Calafrango)

Empório Seu Elpidio (Lanche de Pastrami)

Chiba Charcutaria (Baguete Artesanal de Toscana)

Brasa Conveniência (X-Brasa)

Gordinho Lanches (Costela Burguer)

Na Casa da Vovó (Pirarucu Grelhado c/ Pirão de Peixe)

Empório do Mar (Hambúrguer de Salmão)

“O Roteiro Gastronômico valoriza a culinária local e os sabores criados por produtores de Americana e é um evento criado pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi com o objetivo também de incluir Americana na rota do turismo de gastronomia. Desejo muito sucesso a todos os estabelecimentos participantes, vocês contribuem para que Americana realize essa festa linda”, disse.

Neste domingo (30), os pratos finalistas serão avaliados pelo júri técnico composto por especialistas na área de gastronomia e profissionais dos veículos de comunicação do município.

Confira o corpo de jurados do Concurso Gastronômico de 2026: Chef Butcha Giacomin (Portal Jornal Americanense), Vinicius Sanches Carone (Jornal TodoDia), Luís Gustavo Campos (Rádio Vox90), Ronaldo Britto (Grupo Liberal), Will Moreira (Portal de Americana), Carlos Sisdelli (Portal Cultura Mix), Mônica Binotto Zaramelo (Jornal O Jogo), Bruno Zancan (Portal HJ News), Wagner Sanches (Portal Tudo UP),

Vitor Benzoni (Integra Americana), Aline Basanella (Portal EntreNews), Alex Ferreira (Portal Americana Post), Robson Rodrigues (Portal Atualidade), Felipe Noronha (Rádio Azul FM), David Rodrigues (Portal Jornal de Americana), Felipe Fernandes (Rádio Notícia), Chef Saul Camargo Neves, Gustavo Azzolini (FAM – Faculdade de Americana), Vinicius Ghizini (Secretário de Cultura e Turismo de Americana) e Evandro Félix (Secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste).

Os estabelecimentos vencedores serão anunciados no palco do Roteiro Gastronômico, antes do show da Turma do Pagode. Os três pratos melhor avaliados do Concurso Gastronômico receberão prêmios em dinheiro, além de certificado e troféu:

1º Lugar – R$ 5.500,00

2º Lugar – R$ 3.000,00

3º Lugar – R$ 1.500,00

O evento continua neste domingo (30), a partir das 15h, com a seguinte programação musical:

30/08 (domingo)

16h – Bateria Voa

18h – Samba d’Aninha

20h30 – Turma do Pagode

O Roteiro Gastronômico ocorre na região do Portal Princesa Tecelã, na Avenida Antônio Pinto Duarte, entrada da cidade. A entrada é solidária, com a doação de 1 litro de óleo destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

A edição de 2026 do evento é realizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. O evento tem produção da Bokme! Produções e parceria das empresas Supermercado São Vicente, FAM (Faculdade de Americana) e Suzano por meio do programa Conexão Cultura.

Leia + sobre gastronomia