A Procuradoria Eleitoral Regional de São Paulo entrou com uma representação contra Andréa Souza, candidata a deputada estadual pelo PL de Nova Odessa.

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Mensagens de propaganda eleitoral teriam sido enviadas pelo WhatsApp sem autorização prévia, a pelo menos três pessoas.

Procuradoria Eleitoral diz não haver identificação

A representação afirma que o material não identificava corretamente o remetente, não oferecia opção de descadastro e não mencionava o partido da candidata.

A DEFESA– Andréa apresentou recurso em processo que tramita na Justiça Eleitoral envolvendo mensagens enviadas pelo WhatsApp durante a campanha deste ano. A ação questiona o envio das mensagens e aponta a possibilidade de disparos em massa com finalidade eleitoral.

A defesa da candidata, porém, contesta essa interpretação. Segundo a assessoria jurídica, não houve pedido de voto nas mensagens e as providências cabíveis já foram adotadas, incluindo a apresentação de recurso.

A candidata afirma estar confiante no esclarecimento dos fatos e aguarda a análise da Justiça Eleitoral. A candidata também reafirma seu respeito às instituições e à legislação eleitoral.

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