Leitores do Novo Momento encontraram um homem de 41 anos desorientado pelas ruas do bairro Dona Rosa, em Americana. Eles procuraram a redação na manhã deste domingo (30) após encontrar a pessoa em estado de desorientação.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ele apresentava falas desconexas, usava pulseira de atendimento da UPA e disse a quem estava próximo que é morador do bairro São Manoel. O Samu (192) foi acionado e encaminhou o homem para a UPA Dona Rosa- próxima ao local onde ele foi encontrado.

Homem busca família

A divulgação em forma de prestação de serviço pode ajudar familiares, amigos ou conhecidos que estejam à sua procura.

Fernanda Daniel | Novo Momento

Leia Mais notícias da cidade (Americana) e região