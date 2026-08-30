O prefeito Rafael Piovezan conversou com a Maitê na sala de aula, junto com os outros estudantes. “Maitê, nós temos muito orgulho de você e sua participação na Campanha do Agasalho foi muito importante e encantou a todos. Obrigado por nos ajudar e a disponibilidade da sua família, da escola e da Fernanda, que teve a sensibilidade de colocar pessoas do nosso cotidiano na campanha, que foi uma das que mais arrecadou doações. A campanha está quase se encerrando, mas o seu carinho e dedicação serão sempre lembrados e a gente continua com a solidariedade no coração”, disse o prefeito.

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“Agradeço a você Maitê, com esse sorriso lindo que tocou o coração das pessoas na Campanha do Agasalho e conseguimos muitas doações para aquecer as pessoas que mais precisam. Muito obrigada a todos que participaram”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan. A mãe da Maitê acompanhou a visita e fez questão de agradecer. “A Maitê ficou muito feliz, nossa família gostou muito do convite, ela amou participar e foi uma novidade na vida dela”, disse Kethillin Caroline da Silva dos Santos.

A visita foi acompanhada pela Secretária de Educação, Tânia Mara da Silva, a dirigente Cícera Aparecida de Oliveira Romã, a coordenadora Maria Cláudia Bignotto, professoras Letícia Cristine Martim Salmazo, Cristiane da Silva Barbosa e Bruna Pizzol, a assessora técnica educacional da Unidade Escolar, Elisângela de Paula Tavechio, a assessora técnica educacional da Educação Especial, Patrícia Mause de Paula e a mãe da Maitê, Kethillin Caroline da Silva dos Santos.

Sobre a Maitê

Maitê tem 5 anos, é uma criança ativa e alegre, adora pintar e possui uma condição rara chamada regressão caudal. De acordo com sua mãe, apesar de os médicos terem dito que ela teria diversas limitações, hoje ela faz tudo. É uma criança muito feliz, sorridente, e ensina muito sobre fé, coragem, vontade de viver, aprender e conhecer coisas novas. Maitê é estudante da Emefei “Antonia Fagnoli Furlan”, mas já estudou na Emei “Profª Mariana Fracassi Schmidt” e Emei “Vanderlei Matarazzo”, todas da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste.

Sobre a Campanha do Agasalho

O planejamento de comunicação da Campanha do Agasalho 2026 teve como conceito central o abraço, o acolhimento e o amor, com o objetivo de destacar uma família da Rede Municipal de Ensino como protagonista da campanha. Indicada pela Secretaria da Educação, Maitê e sua família: Kethillin (mãe), Vinicios (pai) e Nicolas (irmão) participaram da produção da campanha do agasalho no auditório do CEU das Artes, em abril. A ação envolveu iluminação especial, máquina de fumaça, roteirização, fotografia e vídeo, além do carinho da equipe do CEU das Artes e da Diretoria de Comunicação Governamental. O abraço e o amor entre eles transmitiram o acolhimento representado na identidade visual da campanha.

Com o tema “Doe calor, espalhe amor”, a Campanha do Agasalho 2026 da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste foi lançada oficialmente no dia 14 de maio e segue até 31 de agosto, completando mais de 100 dias de arrecadação em mais de 70 pontos espalhados pela cidade.

A Campanha do Agasalho é uma realização do Fundo Social de Solidariedade com parceria do Fundo Social de São Paulo, EPTV e apoio da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz e do projeto Quadradinhos de Amor. As doações foram encaminhadas para os equipamentos sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social – CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), NAS (Núcleos de Atendimento Social – Centros Comunitários), entidades assistenciais da cidade, além de serem distribuídas em ações sociais nas escolas municipais, beneficiando e aquecendo centenas de famílias.

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