Guarda Municipal de SBO fecha o cerco a bicicletas motorizadas

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste iniciou operação que visa coibir os ruídos oriundos de bicicletas adaptadas com motor à combustão.

A ação é realizada desde o dia 8 em diversos pontos do município, inclusive com a apreensão deste tipo de veículo.

A operação vai ao encontro com outra já em andamento, que é a fiscalização de motocicletas que transitam com escapamento aberto.



Infração ao CTB e ação da Guarda Municipal

“Percebemos que estes veículos causam incômodo à população por conta do ruído e também pela forma de sua condução, muitas vezes realizadas por adolescentes.

Atendendo diretrizes do prefeito Rafael Piovezan, com o objetivo de evitar acidentes de trânsito e perturbação de sossego, intensificamos o patrulhamento em toda a cidade visando a apreensão destes tipos de veículos, uma vez que, conforme o artigo 130 do Código de Trânsito Brasileiro, para transitar em via pública, necessário se faz o registro e licenciamento do veículo”, explicou o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Romulo Gobbi.

