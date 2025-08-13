Em continuidade às ações do “Julho Amarelo”, o Centro de Referência em Infectologia (CRI) de Nova Odessa realizou, na segunda-feira (11), um Café com Saúde para profissionais de salões de beleza, envolvendo especialmente as manicures. A iniciativa faz parte da campanha municipal de combate às hepatites virais, destacando a importância de práticas seguras para prevenir a transmissão das hepatites B e C.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, a atividade incluiu uma roda de conversa com os profissionais e alertou sobre riscos de contaminação por instrumentos não esterilizados, como alicates, espátulas e lixas, além de medidas preventivas, incluindo o uso de materiais descartáveis e a correta higienização de equipamentos.

O trabalho começou em julho, quando os agentes de saúde da Vigilância Epidemiológica e do CRI visitaram os salões de beleza da cidade. Na ocasião, eles entregaram folhetos educativos sobre a hepatite e convidaram para o Café Saúde.

“Profissionais da área estética são parceiros-chave na quebra da cadeia de transmissão. Cuidados simples, como a esterilização adequada, salvam vidas, evitando que vírus se propaguem”, destacou a enfermeira Paula Mestriner, coordenadora da Vigilância Epidemiológica municipal.

Ela lembrou que as hepatites B e C podem evoluir para doenças crônicas graves, como cirrose e câncer hepático, quando não diagnosticadas a tempo. Também ressaltou que a prevenção continua sendo a principal arma contra as hepatites. “Convocamos a população a adotar hábitos seguros e buscar testagem gratuita nas unidades de saúde”, concluiu.

Campanha permanente em Nova Odessa

Apesar do encerramento do “Julho Amarelo”, as ações educativas prosseguem através do CRI, que desde dezembro de 2023 já realizou mais de 4.800 atendimentos relacionados a doenças infectocontagiosas.

O centro oferece consultas com infectologistas, exames especializados (como carga viral e genotipagem), dispensação gratuita de medicamentos e acompanhamento contínuo para hepatites, HIV, tuberculose e outras condições.

Localizado na rua 1° de Janeiro, n° 289, no Centro, o CRI funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.