O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, HM Americana, informa que a partir desta terça-feira (16) passa a utilizar um novo número de telefone para atendimento e contato com a população. O novo telefone da instituição é o (19) 2018-7730.

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A alteração ocorre em razão da atualização do sistema de telefonia da unidade.

HM Americana

O Hospital Municipal é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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