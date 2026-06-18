Cidadão de 49 anos pego pela Polícia Militar no Parque dos Pinheiros tem condenações por homicídio, furto, roubo, dano, estupro, resistência à prisão e facilitação de fuga de preso

Ao longo desta quarta-feira (17) houve a captura de quatro pessoas procuradas pela Justiça nas cidades de Nova Odessa e Sumaré. Entre as ocorrências atendidas pelo 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) está a captura de um homem de 49 anos com extensa ficha criminal, incluindo registros por homicídio, estupro, roubo e furto, entre outros.

Durante a tarde, no bairro Parque dos Pinheiros (Nova Odessa), PMs faziam patrulhamento pela Avenida das Flores quando abordaram o cidadão que demonstrou atitude suspeita ao ser visto com um volume na região da cintura. Apesar de nada ilícito ser encontrado na busca pessoal, a consulta aos sistemas policiais revelou a existência de um mandado de prisão em aberto.

Segundo a Polícia Militar, o homem possui diversos antecedentes criminais por homicídio (Art. 121 do Código Penal), furto (Art. 155), roubo (Art. 157), dano (Art. 163), estupro (Art. 213), resistência à prisão (Art. 329) e facilitação de fuga de preso (Art. 351). Ele então foi conduzido ao Distrito Policial de Nova Odessa, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Para se ter uma ideia das penas que ele deveria estar cumprindo: homicídio (6 a 20 anos), furto (1 a 4 anos), roubo (4 a 10 anos), dano (1 a 6 meses), estupro (6 a 10 anos), resistência à prisão (2 meses a 2 anos), facilitar fuga de preso (6 meses a 2 anos). Alguns dos crimes mais graves, como homicídio e estupro, foram cometidos no ano de 1998 em Campinas.

Pensão e roubo

Ainda na tarde de quarta-feira, outra captura foi realizada em Sumaré. Durante patrulhamento pela Rua dos Sabiás, no bairro São Gerônimo, policiais militares abordaram um homem de 24 anos e constataram que havia um mandado de prisão expedido contra ele por débito de pensão alimentícia. O indivíduo foi encaminhado à delegacia e permaneceu preso.

Já durante a noite, equipes do 48º BPM/I realizavam patrulhamento pelo Jardim Manchester, em Sumaré, quando abordaram quatro pessoas que estavam reunidas ao lado de um veículo estacionado na Rua Soraya Gonzales.

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante as buscas, a consulta aos sistemas apontou que dois dos abordados, de 18 e 17 anos, possuíam mandados judiciais em aberto relacionados ao crime de roubo (artigo 157 do Código Penal). Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial de Sumaré, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Os outros dois abordados foram qualificados e liberados. Com as três ocorrências, o 48º BPM/I encerrou o dia com quatro procurados capturados, reforçando as ações de patrulhamento e cumprimento de mandados judiciais na região.