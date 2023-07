Iguatemi Campinas anuncia programação de férias

Os clientes do Iguatemi Campinas já podem comemorar porque janeiro será um mês de diversão garantida. O shopping preparou uma programação recheada para crianças e adolescentes de todas as idades, com atrações que prometem muito entretenimento durante o período de férias escolares.

Especialmente para o mês de janeiro, o Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas apresentará atrações para toda a família, de stand-ups a peças infantis, como O Mágico de Oz, Pinóquio, A Bela e a Fera, Os Três Porquinhos, Alice no País da Maravilha, Alladin e muito mais. A programação completa já está disponível no site.

E ainda tem mais: até o dia 27, brincadeiras e muita diversão invadirão o Planeta Imaginário, que está localizado no primeiro piso, que proporcionará uma programação especial para a Colônia de Férias 2023, que acontece das 15h às 17h, com lanchinhos todos os dias e atrações especiais prometendo deixar o período de descanso ainda mais alegre.

Reforçando essa programação, o Cinemark também se preparou para divertir a criançada, com estreias de animações como “Gato de Botas 2: O Último Pedido” (em cartaz) e “Chef Jack: O Cozinheiro Aventureiro” (19/01). Para consultar a programação completa, acesse o site.

O empreendimento conta ainda com opções como Jump Mania, primeiro parque de trampolins do Brasil, localizado no terceiro piso, junto à praça de alimentação e o Universo Divertido, formado por circuitos de obstáculos e com design composto por cores e elementos que permitem a imersão no tema Universo, garantindo a sensação de flutuar no espaço. Até o dia 10 de fevereiro, o parque promoverá oficinas de slime, apresentação de peças teatrais, gincana e pinturas. Outra ativação imperdível é a Fluffy Point, um espaço com oficinas recreativas para a criançada montar a sua Slime, com ajuda de monitores e muita criatividade. A atividade está localizada no primeiro piso e a programação deve ser consultada no local.

Para os apaixonados por e-sports, a parada obrigatória é a Studio Games, que conta com Simuladores de Corrida, realidade virtual, PCs gamers e consoles de última geração. A rede é a maior de estúdios de entretenimento e educação gamer do Brasil, e está localizada no primeiro piso.

E não para por aí! O Iguatemi Campinas traz também opções como o Sniper, um centro de entretenimento desenvolvido para shopping centers que utiliza o Airsoft como principal modalidade. Durante as férias, a atração conta com promoções especiais: segunda-feira, 20% de desconto no Estande de Tiro de Airsoft para as famílias, crianças e adultos; terça-feira: munição em Dobro no Estande de Tiro de Airsoft para estudantes com carteirinha; quarta-feira, 20% de desconto no Estande para mulheres; quinta-feira: happy hour munição em dobro das 16h às 20h para todos. A idade mínima para participação é 6 anos, acompanhado de um responsável. A atividade está localizada no primeiro piso e os preços devem ser consultados no local.

Para somar a essa gama incrível de atividades, o empreendimento traz também um grande destaque para essa temporada de férias: a exposição E.T, O Extraterrestre, que acontece em comemoração ao aniversário dos 40 anos de um dos personagens mais queridos da história do cinema, e leva o público a mergulhar no filme e sentir as mesmas emoções de Elliot e seus irmãos e do sensível E.T., com saudades de casa, no comovente filme produzido e dirigido por Steven. A atração terá início no dia 20 de janeiro, na Praça de Eventos – 3º piso e estará aberta de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h.

A programação completa e horários de todas as ativações podem ser conferidos no site

Sobre o Iguatemi Campinas

O Shopping Center Iguatemi Campinas foi o primeiro shopping do Brasil construído fora das grandes capitais e tornou-se o melhor complexo de uso misto do interior de São Paulo. Segundo shopping da Iguatemi Empresa de Shopping Centers e maior complexo da rede, são 388 operações com diversas opções de moda – marcas nacionais e internacionais –, gastronomia, casa/decoração, tecnologia, cultura e lazer. Com um ambiente agradável e pensado nos mínimos detalhes, o empreendimento proporciona conforto e conveniência para seus clientes em um único lugar e apresenta diferenciais como o mais moderno teatro da cidade, dois complexos de cinema – incluindo um prime –, além da única torre de estacionamento coberto entre os shoppings da região, com sistema de sinalização de vagas.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP