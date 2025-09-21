Os incêndios que atingiram a região este domingo fecharam duas rodovias e destruíram ao menos dois carros. A SP 308 entre Santa Bárbara a Iracemápolis e a rodovia Anhanguera na altura do pedágio de Nova Odessa chegaram a ser ‘fechadas’ por conta da fumaça.
A dona de um dos carros não teria seguro. Teria recebido o veículo como herança.
Vídeo carros destruidos no incêndio em Santa Bárbara
Leia Mais notícias da cidade e região
Um incêndio de grandes proporções atingiu na manhã deste domingo uma área de mata e um condomínio no Jardim Firenze, em Santa Bárbara d’Oeste. As chamas destruíram veículos e também provocaram a morte de animais.
De acordo com relatos dos moradores, a brigada do condomínio foi a responsável por conter o fogo e salvar famílias antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros. No entanto, alguns integrantes da brigada precisaram de atendimento médico após inalarem muita fumaça.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP