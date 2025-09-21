Paço mais reforçado- A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Administração, concluiu nesta semana a instalação do novo sistema de proteção contra quedas em altura, conhecido como Linha de Vida, no telhado do Paço Municipal.

O projeto incluiu a fixação de pontos de ancoragem e cabo de aço, reforçando que os trabalhadores estejam sempre conectados a um ponto seguro durante a execução das atividades.

Foram implantadas 13 Linhas de Vida destinadas aos equipamentos de proteção individual (EPIs), cobrindo aproximadamente 300 metros do telhado. A ação foi acompanhada pela equipe do Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT).

Paço mais seguro

“O objetivo principal é garantir que o colaborador esteja sempre preso a um ponto seguro enquanto realiza suas tarefas. Ele pode se movimentar pelo telhado sem precisar se preocupar com o risco de acidentes, já que a linha de vida ajuda a evitar que ele se machuque caso aconteça alguma situação inesperadas”, explicou o secretário de Administração, Eduardo Flores.

O serviço foi executado pela empresa G6 Pro Segurança em Altura e segue as normas regulamentadoras NR-35 e NBR 16325-2 Tipo C.

Para o diretor da Unidade de Serviços Gerais da pasta, Eduardo Spilla, a iniciativa reforça a prioridade da Prefeitura em relação à segurança do trabalho. “A cada dia, reforçamos a importância de um ambiente de trabalho seguro para todos, especialmente para aqueles que realizam atividades em altura. Precisamos mudar a mentalidade de que acidentes acontecem, com uma cultura de segurança proativa, os acidentes podem e devem ser evitados”, destacou.

