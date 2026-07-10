IPCA surpreende, petróleo cai e Vale segue no radar

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O mercado amanheceu dividido entre sinais de desaceleração econômica e expectativas de continuidade do crescimento global. Na Ásia, o desempenho foi misto, mas com força relevante em Japão e Coreia do Sul, enquanto a China voltou a decepcionar diante de preocupações com sua atividade econômica. Na Europa, a inflação alemã confirmou perda de fôlego, reforçando a percepção de que o Banco Central Europeu se aproxima do fim do ciclo restritivo. Nos Estados Unidos, os futuros operam próximos da estabilidade, refletindo um mercado que já começa a olhar menos para o passado da inflação e mais para o futuro dos juros.

O principal destaque internacional veio do petróleo. A Agência Internacional de Energia revisou suas projeções e, embora enxergue aceleração da demanda no quarto trimestre, também passou a trabalhar com uma expansão relevante da oferta global. O resultado imediato foi a queda das cotações do Brent e do WTI, reduzindo parte das preocupações inflacionárias e melhorando o ambiente para ativos de risco.

O minério de ferro, por outro lado, voltou a avançar, sustentando parte do humor sobre empresas ligadas à mineração. A Vale permanece no radar dos investidores, negociando com desconto relevante frente às grandes mineradoras globais e ainda acompanhada por discussões relacionadas à sua governança corporativa.

No Brasil, o grande destaque da manhã foi o IPCA de junho. A inflação subiu apenas 0,16%, abaixo da expectativa de mercado de 0,31%. No acumulado de doze meses, o índice desacelerou para 4,64%, reduzindo parcialmente as preocupações com uma inflação persistentemente elevada. O movimento foi favorecido pela queda nos preços dos alimentos, embora a energia elétrica tenha exercido pressão altista.

Para os mercados, o resultado reforça a percepção de um ambiente mais favorável para os juros. Uma inflação abaixo do esperado reduz a pressão sobre a curva futura, melhora o cenário para a renda variável e beneficia setores mais sensíveis ao custo do crédito, como varejo, construção civil e consumo.

O fluxo estrangeiro, no entanto, trouxe um contraponto importante. Houve retirada líquida de aproximadamente R$ 608 milhões da B3 no último pregão, apesar de o saldo acumulado do ano seguir positivo em mais de R$ 33 bilhões, indicando que o investidor internacional permanece seletivo diante do cenário global.

Entre os destaques corporativos, Petrobras ampliou sua presença exploratória ao adquirir participação em bloco offshore em São Tomé e Príncipe. A Smart Fit recebeu elevação de preço-alvo, enquanto a MRV apresentou melhora na geração de caixa. Já a Oi voltou ao centro das atenções após indicar que seu caixa pode não ser suficiente para sustentar suas operações a partir de agosto, caso não haja novas fontes de recursos.

No agronegócio, seguem em destaque as discussões envolvendo fertilizantes, infraestrutura logística e mecanismos de garantia ao setor, temas cada vez mais relevantes para a competitividade do segmento.

O dia reforça uma mensagem importante para os investidores: a combinação entre inflação mais comportada, expectativa de juros mais baixos e seletividade dos fluxos globais continua moldando o comportamento dos ativos. Na Magno Investimentos, seguimos defendendo uma estratégia baseada em liquidez, qualidade de crédito e flexibilidade para capturar oportunidades em um ambiente que permanece desafiador, mas cada vez mais rico em assimetrias.

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