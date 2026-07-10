Handebol feminino de Americana conquista 2 vitórias em ligas estaduais

As equipes de handebol feminino da Secretaria de Esportes de Americana conquistaram duas importantes vitórias em competições estaduais. As categorias adulto e cadete venceram seus compromissos, no sábado (4) e domingo (5), e demonstraram evolução na preparação para um dos principais eventos do calendário esportivo paulista, os Jogos Regionais, que começam na próxima semana em Itatiba.

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No sábado (4), pela Liga de Handebol do Interior (LHI), a equipe cadete superou Itapira por 18 a 14, em Salto. Já no domingo (5), em partida válida pela Liga de Handebol do Estado de São Paulo (LHESP), a equipe adulta, também jogando como visitante, derrotou Tietê pelo placar de 28 a 22. Além das vitórias, as equipes de Americana tiveram Isabela Antoniol eleita como melhor jogadora na partida pela LHI e Paloma Amaral garantiu a premiação de melhor em quadra pela LHESP.

“Foi um fim de semana muito positivo para o handebol feminino de Americana. Enfrentamos equipes bastante qualificadas e conseguimos manter um bom padrão de jogo e vencer as duas partidas. Agora o foco é manter esse ritmo e chegar aos Jogos Regionais com o grupo ainda mais fortalecido, pois sabemos que o nível da competição será mais elevado”, afirmou Jurandir Batista, o Didi, técnico das equipes.

“O esporte de Americana vive um momento importante, com diversas modalidades apresentando bons resultados e essas vitórias comprovam a qualidade do trabalho desenvolvido no município. O handebol feminino é um grande exemplo desse trabalho e vem realizando uma temporada consistente nas competições. Temos a expectativa de chegar aos Jogos Regionais com equipes competitivas, preparadas e motivadas para buscar excelentes resultados”, ressaltou o secretário interino de Esportes, Pedro Peol.

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