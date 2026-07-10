O craque Neymar reapareceu esta semana na Disney andando em carrinho. Ele foi filmado por uma família que estava em férias no parque Epic, da Universal Orlando.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Vídeo- família filma Neymar
O Universal Epic Universe é o quarto e mais novo parque temático do Universal Orlando Resort, inaugurado em 22 de maio de 2025. Ele possui cinco mundos imersivos: o Celestial Park (o coração do parque), The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon – Isle of Berk e o Dark Universe.
Leia + sobre esportes