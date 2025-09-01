Setembro é sempre um mês de expectativa para os fãs de tecnologia: é quando a Apple lança seu novo iPhone 17. De acordo com informações de mercado, o iPhone 17 deve chegar às lojas brasileiras mais caro que a edição anterior, com preço estimado de US$1.649 — o que, considerando a cotação do dólar em R$5,50, significa cerca de R$9.069,50 à vista. Já nas versões parceladas, o valor pode ultrapassar os R$10.999,00.

Com preços cada vez mais altos, conquistar o tão desejado smartphone no lançamento parece missão impossível. Mas, com planejamento e consistência, é possível economizar e até pagar mais barato. Uma simulação feita pela Rico mostra que, investindo mensalmente R$359,45 durante dois anos, a uma taxa de 0,83% ao mês (10,5% ao ano), o consumidor conseguiria acumular R$9.069,50 — o valor necessário para a compra à vista do modelo mais caro. Na prática, quem se planeja paga quase 20% a menos do que quem parcela, uma diferença de R$1.929,50.

Planejamento é a chave para pagar menos no iPhone 17

Segundo Antônio Sanches, analista de research da Rico, o grande diferencial está no planejamento: “Investimentos de curto prazo destinados ao consumo de algum produto ou serviço precisam de uma característica muito importante: Liquidez. Liquidez é a velocidade com que você consegue sacar seu dinheiro investido. Quando você está planejando uma compra de curto prazo, essa é uma das características mais importantes, já que pode surgir uma promoção a qualquer momento com pagamento no Pix ou boleto e você precise de acesso rápido a esse dinheiro.”

Ele reforça ainda que, nesse cenário, opções conservadoras e previsíveis são mais indicadas: “O investimento em renda variável pode ser bastante rentável no longo prazo, mas muito imprevisível no curto. Por isso, dar preferência a investimentos de renda fixa, mais conservadores e previsíveis são uma melhor opção para investimentos de curto prazo (entre 1 e 3 anos).”

Um exemplo é o fundo Trend Cash FIC FIRF Simples, disponível na Rico, que conta com resgate em D+0 (no mesmo dia útil, se solicitado até 14h30) e aplica majoritariamente em Tesouro Selic, com rentabilidade próxima à taxa básica de juros, hoje em 10,5% ao ano.

Dicas práticas para quem deseja trocar de celular (ou alcançar outro objetivo de curto prazo):

Defina o valor e o prazo da meta.

Invista em ativos de liquidez diária ou de rápida liquidez.

Prefira produtos de renda fixa, mais seguros e previsíveis.

Automatize os aportes mensais para garantir disciplina.

Avalie fundos como o Trend Cash ou o próprio Tesouro Selic.

Com pequenas contribuições mensais e disciplina, o sonho de consumo pode se tornar realidade sem comprometer o orçamento — e sem transformar o novo iPhone em uma dívida de longo prazo.

