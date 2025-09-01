UBS Dona Rosa promove ação do Dia Nacional de Combate ao Fumo

A equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Dona Rosa, em Americana, promoveu uma ação de conscientização pelo Dia Nacional de Combate ao Fumo, na última sexta-feira (29). A iniciativa teve como objetivo sensibilizar a população sobre os riscos causados pelo tabaco e incentivar a adoção de hábitos mais saudáveis.

A atividade foi conduzida pela enfermeira Núbia Alexandre e contou com a participação da equipe multidisciplinar da unidade. Durante o encontro, os profissionais apresentaram os impactos do cigarro na saúde, como doenças respiratórias, cardiovasculares e diversos tipos de câncer, além das vantagens de abandonar o vício.

“Essa foi uma oportunidade de conversar de perto com a população sobre um tema que impacta a vida de muitas famílias. Nosso papel é mostrar que abandonar o cigarro é possível e que existem caminhos e apoio para quem deseja parar. Cada passo em direção a uma vida mais saudável faz diferença”, comentou Núbia.

Os pacientes presentes na unidade receberam também orientações sobre os serviços de apoio disponíveis no município, que oferecem acompanhamento e suporte para quem deseja parar de fumar.

“Ações como essa fortalecem a prevenção e aproximam o cidadão dos serviços de saúde. Mais do que alertar sobre os riscos do cigarro, buscamos incentivar escolhas que garantam mais qualidade de vida. O município está preparado para acolher e acompanhar quem quer deixar o vício”, destacou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

