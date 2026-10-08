A jornalista de Americana Jaqueline Fervolli fez um vídeo POV simulando como seria um telejornal caso se confirme a vitória da extrema direita nas eleições deste ano.
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Mesmo sabendo do risco de ser atacada por conta de seu posicionamento, ela decidiu manter o vídeo nas redes sociais e ‘liberou’ para que o NM publicasse. “Eu só quis fazer um alerta do que está sendo anunciado e é claro que eu fiz um plus com algumas mudanças em algumas democracias recentes como na Nicarágua.”
A região tem grande maioria de rádios com viés de direita, sites ‘enrustidos’ e poucos corajosos com Jaqueline.
Vídeo- Jornalista de Americana faz POV
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