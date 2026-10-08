Um taradão de 29 anos foi detido depois de perseguir 3 mulheres em Sumaré nesta quarta-feira. O caso foi registrado no centro da cidade no período da manhã. Entre as vítimas estava uma adolescente de 15 anos.

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OCORRÊNCIA do taradão

Logradouro: Avenida Sete de Setembro – Centro – Sumaré Autor: (29 Anos) Vítimas: (40 Anos/ 34 anos/ 15 anos)

Na manhã de quarta-feira (07), durante patrulhamento a Polícia Militar foi informada de que um homem estaria perseguindo três mulheres com comportamento de cunho sexual.



Com as características informadas, a equipe iniciou patrulhamento e localizou as vítimas correndo, enquanto um homem seguia logo atrás. Ao perceber a presença policial, ele retirou a camiseta que vestia e mudou a direção. Durante a abordagem, nenhuma substância ou objeto ilícito foi localizado.

As vítimas relataram que o homem havia corrido em direção a elas com o órgão genital exposto. Diante dos fatos e do comportamento apresentado pelo abordado, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança de todos os envolvidos. As partes foram conduzidas ao Plantão Policial, onde o indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça.

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