O vereador de Americana Juninho Dias venceu processo movido contra ele por suposta agressão a uma mulher

Leia abaixo nota emitida pela assessoria do vereador

Em decisão proferida publicada no último dia 03/05/2024, a justiça reconheceu a improcedência do pedido de indenização por dano moral contra o vereador Juninho Dias, em razão de ter sido falsamente acusado de agressão contra uma mulher de 33 anos, moradora do Bairro Vila Bela, enquanto realizava o tradicional dia da pipa para as crianças, evento sobre conscientização contra o uso de linhas chilenas e com cerol.

O caso, que transitou em julgado, marca uma importante vitória para a defesa promovida pelo advogado Éder Sousa, sócio do escritório Latif e Sousa Sociedade de Advogados, que sustentou a inocência de Juninho diante das acusações infundadas de agressão.

O advogado de Juninho Dias, Dr. Éder Sousa, se manifestou dizendo que a acusação, baseada em alegações fantasiosas, buscava manchar a reputação do vereador com uma condenação injusta: “Durante o processo de instrução probatória, ficou claro que a autora não conseguiu sustentar judicialmente as inverdades lançadas no processo. Em contrapartida, a defesa apresentou provas esmagadoras que comprovaram a inocência do vereador.”

“Este julgamento reforça o que Juninho Dias nunca agiu de maneira imprópria. A decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível, reafirma a correção da nossa postura ao longo de todo o processo e a integridade do vereador”, comentou o advogado.

Por fim, o advogado ainda mencionou que a justiça prevaleceu, e a verdade foi restabelecida: “Juninho Dias pode agora continuar seu trabalho com a tranquilidade após ter sua inocência comprovada judicialmente. Para nós, que lutamos por essa vitória, o sentimento é de dever cumprido e de confiança renovada no sistema judiciário”.

Registramos através desta nota que todo o caso foi devidamente esclarecido, não restando qualquer sombra de dúvida sobre a inocência do vereador Juninho Dias.

Ressaltamos e evidenciamos mais uma vez a integridade do parlamentar e o grande respeito que o mesmo tem pelas mulheres, assim como por todas as pessoas, conduta que pode ser facilmente observada levando em conta a sua história de vida, sua trajetória no esporte, na política e nos projetos sociais.

Temos certeza que este episódio foi apenas mais uma barreira colocada em seu caminho, que com o tempo e com a verdade, acaba por fortalecer ainda mais sua trajetória.

Americana, 23 de maio de 2024.

Equipe Juninho Dias.

