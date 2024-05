Sem contrato com a Globo, ex-BBBs já fecham publicidades

Depois de meses sem grandes publicidades, os ex-participantes do “BBB 24” estão correndo para recuperar o tempo perdido.

Menos de cinco dias após finalizar o contrato comercial com a TV Globo, alguns já estão se destacando ao promover marcas e serviços.

Giovanna Lima, Michel Ribeiro e Thalyta Alves já começaram a divulgar seus parceiros. No caso de Giovanna, uma casa de apostas, Michel uma pastelaria e Thalyta emendou chocolates e resort. Os três também fecharam permutas com uma empresa de ônibus interestadual.

Na quarta (22/5), Thalyta tinha se oferecido para anunciar “grandes marcas”. “Alô, grandes marcas, agora a mãe tá on”, escreveu, celebrando o fim do contrato com a Globo. Mas o post virou motivo de chacota, já que, segundo os internautas, poucos se lembrariam dela por ter sido a segunda eliminada. Não foi o que aconteceu.

E na quinta (23/5), Giovanna participou com Nizan Abou Jokh do podcast Selfie Service, onde comentou que o contrato de exclusividade com o departamento comercial do Globo impedia que eles fechassem contratos por conta própria após o reality show, causando dificuldades financeiras.

Segundo a participante, eles teriam perdido cerca de 200 mil reais em contratos. “A gente tem que agradecer a Globo e a oportunidade de estar aqui. Se a gente está aqui é por conta de ter tido a oportunidade de estar dentro do BBB. Neste momento eles liberaram a gente da parte comercial, mas não foi por falta de procura de marcas. Porque a gente estava tendo procura…”, afirmou Nizam.

