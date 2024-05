Nesta sexta-feira (24/05), o prefeito de Nova Odessa, Claudio José Schooder, o Leitinho, e o presidente da Coden Ambiental, Elsio Boccaletto, assinaram ordens de serviço para a troca por tubulação PEAD de 7,2 mil metros da rede de distribuição de água em dois trechos do município, um no Jardim São Manoel e outro nos setores industriais Recanto e Eneides, totalizando um investimento de R$ 3,5 milhões. As obras receberão R$ 2,4 milhões do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) e o restante será custeado com recursos próprios da Coden.

A cerimônia que marcou o início dos serviços ocorreu na sede da Coden e contou com a participação do prefeito Leitinho; o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho; a vereadora Marcia Rebeschini; o vereador Oseias Domingos Jorge; empresários dos setores que serão beneficiados com a troca de rede, além dos diretores e funcionários da Coden.

“Hoje, é um momento histórico. Nova Odessa completa 119 anos, mas quem está ganhando o presente é a população, em especial as empresas do Recanto e Eneides. Essa troca de rede vai garantir menos perda de água e mais segurança hídrica para todos”, ressaltou o prefeito.

O vice-prefeito Alessandro Miranda lembrou da importância das empresas para o município. “Elas geram emprego e renda e merecem a nossa atenção”, afirmou.

O presidente da Coden, Elsio Boccaletto, reforçou a necessidade de cuidar bem do distrito industrial de Nova Odessa. “O desenvolvimento econômico da cidade depende de indústrias fortes”, avaliou ele.

Mais resistente à pressão e aos desgastes causados pelo fluxo constante de água, os tubos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) diminuem a ocorrência de vazamentos e contribuem significativamente para a segurança hídrica do município, que já é reconhecido na região por ter um dos índices mais baixos de perda de água, de apenas 28%.

“Reduzindo as manutenções das redes, estaremos evitando ao máximo as interrupções no abastecimento de água para a população”, lembrou o diretor Técnico da Coden, Rean Gustavo Sobrinho.

No Jardim São Manoel, serão investidos R$ 550 mil para a troca de 1.149,60 metros da rede antiga por tubos de 63 milímetros em PEAD, além da instalação de 11 metros de nova rede e a substituição de 165 ligações de água. Os serviços serão executados pela DBO Engenharia Ambiental no trecho remanescente entre as ruas Otávio Guedes e Amado Soares de Oliveira (em frente à rua Fioravante Martins), com conclusão prevista para 3 meses.

A iniciativa beneficiará, aproximadamente, 10% dos moradores do bairro, ocupantes de uma área não contemplada na primeira fase da obra, realizada há mais de 10 anos. Com a iniciativa, o Jardim São Manoel passará a ter 100% de sua rede de água em PEAD.

Já para as redes industriais Recanto e Eneides, a obra vai trazer também um aumento na pressão da água, atendendo um anseio antigo das empresas locais. Serão trocados 6.122,88 metros da rede antiga por tubulação PEAD, sendo 1.420,18 metros de 63 milímetros, 2.988,70 metros de 110 milímetros e 1.714 metros de 160 milímetros. Também serão substituídas 172 ligações de água.

O valor do investimento é de R$ 3 milhões, os serviços serão realizados pela Cadre Engenharia e a previsão de término é de 6 meses. A obra abrangerá a totalidade do Parque Industrial Recanto e a parte do Jardim Eneides Industrial que fica à esquerda da avenida Ampélio Gazzetta, sentido Americana.

A vereadora Márcia Rebeschini ficou satisfeita com a iniciativa. “O prefeito Leitinho tem feito muito pelo município e esta troca de rede é mais uma de suas realizações. Quero deixar os parabéns a todos”, afirmou ela.

O vereador Oséias Domingos Jorge concordou com a importância da obra. “As empresas que agora serão beneficiadas estavam esperando há muitos anos por esta troca de rede e o prefeito Leitinho foi sensível para perceber essa necessidade”, disse ele.

Hoje, Nova Odessa atende 100% da população com abastecimento de água, beneficiando seus 62 mil habitantes por meio de uma rede de distribuição de 295 km.

As obras no Jardim São Manoel e nos setores industriais Recanto e Eneides estão elevando de 76,4 Km para 83,4 km os trechos de rede que já foram substituídos por PEAD, o restante permanece em PVC.

Materiais como ferro fundido, cimento amianto e outros empregados em redes antigas foram completamente extintos. Soma-se aos esforços para combater a perda de água a troca de 8.890 ramais de abastecimento por tubos PEAD.