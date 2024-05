A nova represa de Santa Bárbara d’Oeste entra na reta final com a construção do vertedouro. A obra realizada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) vai ampliar em 20% o volume total de água reservada para o abastecimento público da cidade. Investimento de R$ 12 milhões em recursos próprios.

Com uma estrutura hidráulica de 40 metros de largura por 120 metros de comprimento e 40 cm de espessura de concreto, o novo vertedouro vai atuar no controle da velocidade de escoamento de água que exceder a capacidade de armazenamento da represa, que poderá chegar a 2 bilhões de litros.

A obra conta com as construções finalizadas do muro de 180 metros de comprimento e 7 metros de altura, cuja função é a contenção do novo barramento, das mantas de proteção do talude da barragem, dos colchões de pedra sobre as mantas e do túnel que abrigará comportas para o controle e travessia subterrânea da água captada.

Em conjunto com os outros dois mananciais existentes (represas Areia Branca e São Luiz), Santa Bárbara vai contar com a disponibilidade de reservação de água bruta para o abastecimento do município de até 12 bilhões de litros.