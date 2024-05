Time Dalben reúne base e lança Éder e Coltro vice

O Time Dalben decidiu apresentar a chapa de pré candidatos

a prefeito e vice que pretende apoiar em Sumaré. O secretário de Administração Éder Ruzza deve ter como candidato a vice o vereador de primeiro mandato Silvio Coltro (PRTB).

Éder é cunhado do deputado Dirceu Dalben e virou aposta da família para desbancar os ex-parceiros Henrique do Paraíso (Republicanos) e vice-prefeito e William Souza (PT), líder do governo.

O time Dalben reuniu pré-candidatos a vereador e tentou animar os apoiadores para a disputa que vem por aí.

Na base da dupla Éder-Coltro estão a federação PSDB-Cidadania (Éder), PRTB (Coltro) e o PSD do prefeito Luiz Dalben.

Com esses partidos, o grupo tem de saída 60 vagas de candidatos a vereador para encaixar os filiados.

