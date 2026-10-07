Lagoinha Americana apresenta musical “O Poder da Aliança” com orquestra ao vivo, teatro e dança

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A Igreja Batista da Lagoinha de Americana, presidida pelo pastor Joel Ribeiro, apresenta no dia 17 de outubro (sábado), às 19h, o musical “O Poder da Aliança”, uma produção inspirada na história de Noé com abordagem moderna, impactante e profundamente espiritual. O evento, gratuito e aberto ao público, será realizado na sede da igreja, localizada na Avenida São Jerônimo, nº 251.

Apesar de acontecer no Mês das Crianças, a proposta é clara: não se trata de um evento infantil, e sim de uma experiência pensada para toda a família e para toda a igreja. Pela primeira vez, a montagem contará com uma orquestra ao vivo formada por cerca de 30 músicos voluntários, integrando instrumentos de corda como violino e violoncelo, além de apresentações de teatro e dança em cena.

A produção é assinada conjuntamente pelos ministérios Art Factory e Kids da Lagoinha Americana e, nesta edição, ganha um caráter ainda mais comunitário: além dos voluntários da própria igreja, o projeto abriu espaço para a participação de pessoas de outras igrejas, presentes tanto na orquestra quanto no elenco. O musical contará ainda com a participação de convidados e congregações especiais, consolidando uma celebração marcante, profética e repleta de emoção.

O espetáculo se ancora na passagem bíblica registrada em Gênesis 9:11,13: “Estabeleço a minha aliança convosco… O meu arco tenho posto na nuvem; este será por sinal da aliança entre mim e a terra.” O convite da liderança é amplo e direto para a comunidade: “Traga a sua família, convide seus amigos e coloque todos na arca!”.

“O ‘Poder da Aliança’ é uma celebração da fidelidade de Deus, preparada com muito carinho para toda a família. Não é apenas um evento para as crianças — é uma celebração para todos que quiserem viver essa experiência, com música ao vivo, arte e, acima de tudo, a presença de Deus.” Pastor Joel Ribeiro, presidente da Lagoinha Americana. Vale lembrar que a entrada é grátis e para participar, basta fazer a inscrição pelo link: https://saopaulo-americana.inpeaceapp.com/events/74153

SERVIÇO

Evento: Musical “O Poder da Aliança”

Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)

Horário: 19h

Local: Lagoinha Americana — Av. São Jerônimo, nº 251, Americana/SP

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre — evento para toda a família

Inscrição: https://saopaulo-americana.inpeaceapp.com/events/74153

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