Lauana Prado apresenta show “Transcende’’ em Valinhos neste sábado

Cantando com irreverência e muita personalidade, Lauana Prado é um dos principais nomes da música sertaneja da atualidade. A artista que celebra o sucesso de “Escrito nas estrelas” como a música mais ouvida nas rádios em 2024 e o Prêmio Multishow nas categorias “Sertanejo do ano” e “Hit do ano”, se apresenta em Valinhos neste sábado (22) em um show inesquecível no Brahma Valley. Os ingressos estão à venda no site Total Acesso.

A turnê “Transcende” traz no repertório as canções do audiovisual “Lauana Prado — Transcende Ao Vivo no Ibirapuera”, como “Sombra Desconhecida”, feat com Zé Neto e Cristiano que conquistou o Top 50 Spotify Brasil, “Vou Aonde Tiver”, “Depois” e “Bar de Bairro”, que entrou para o TOP 100 Spotify Brasil.

Além de “Saudade Burra”, canção lançada recentemente com a participação de Simone Mendes. Estas faixas do novo projeto que já estão disponíveis nas plataformas de streaming, além de outros grandes hits da cantora, como “Cobaia”, “Whisky Vagabundo”, “Haverá Sinais”, canção com a dupla Jorge e Mateus, alcançou o TOP 1 do Spotify Brasil, e releituras de grandes clássicos da música sertaneja.

Paralelamente à turnê “Transcende”, a cantora Lauana Prado também se prepara estrear em São Paulo no dia 1º de março o seu bloco de carnaval, nomeado “CarnaLau”, que vai agitar o público em um trecho que parte do Obelisco do Parque Ibirapuera.

A artista também abriu vendas do RAIZ Belo Horizonte, onde será gravado o audiovisual da label que foi um dos maiores sucessos no ano passado. Em 2025, a artista também embarca para Portugal em março apresentando a sua primeira turnê internacional, seguindo para Suíça na sequência e em setembro para os Estados Unidos.

Serviços – Lauana Prado em Valinhos-SP

Data: 22 de fevereiro, sábado

Horário de abertura: 17h

Endereço: Brahma Valley – Rodovia Dom Pedro I – km 118, Valinhos / SP, Nº 1, Bairro dos Lopes, Valinhos-SP

Ingressos: https://www.totalacesso.com/events/brahmavalley_lauanaprado_ferrugememcdaniel

Sobre Lauana Prado:

A cantora e compositora Lauana Prado é natural de Goiânia, mas foi em Tocantins, lugar com forte influência da música sertaneja, que ela se apaixonou pelo gênero, ainda criança. Com mais de 17 anos de estrada, a artista se destaca no mercado musical com canções de sucesso. Em 2018, assinou com a Universal Music e lançou seu EP de estreia. O projeto trouxe o hit “Cobaia”, que conquistou o Brasil e fez de Lauana a única artista brasileira a entrar no Top 100 Global do YouTube daquele ano, com os hits mais ouvidos mundialmente.

Entre os destaques de sua trajetória estão o segundo audiovisual da carreira, nomeado “Livre”, que teve indicação ao Latin GRAMMY® como Melhor Álbum de Música Sertaneja e as músicas “Viva Voz” e “Sua Mãe Tá Nessa” entraram nas listas das mais ouvidas nas rádios do Brasil. Lançado em 2023, o audiovisual “Lauana Prado — Ao Vivo em Brasília”, considerado o trabalho mais ambicioso da carreira de Lauana Prado, a posicionou como um dos principais nomes do sertanejo.

Ao lado de Marília Mendonça, Jorge & Mateus, Daniel e Chitãozinho & Xororó, a cantora e compositora Lauana Prado foi indicada ao Latin GRAMMY® 2023 com o álbum “Raiz”, primeira edição do projeto, lançada em 2022. Foi a terceira vez consecutiva em que a artista foi indicada à categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja.

O álbum “Raiz Goiânia”, conquistou o Top 1 Álbum no Spotify, sendo o mais ouvido no Brasil por algumas semanas e o 3º mais ouvido em 2024, além de ter concorrido ao Grammy Latino na categoria “Melhor álbum de Música Sertaneja”. Neste álbum, se destacou a canção “Escrito nas Estrelas”, uma regravação do clássico lançado nos anos 80 por Tetê Espíndola, que viralizou nas redes sociais após o meme de Márcia Fu em “A FAZENDA”.

A versão de Lauana Prado conquistou Top 1 do Spotify Brasil e Top 30 Spotify Global na principal plataforma de áudio no mundo. No primeiro semestre de 2024, a versão da cantora sertaneja de “Escrito nas Estrelas” foi a música mais ouvida do Brasil, de acordo com o ranking da Pró-música, que considera as plataformas Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster, com dados compilados pela BMAT. Em 2024, “Escrito nas Estrelas” ainda conquistou dois Prêmios Multishow nas categorias “Sertanejo do ano” e “Hit do ano”, foi a 7ª música mais ouvida no repeat e a 8ª mais ouvida no Spotify Brasil. Além de se destacar no Youtube sendo o 5º entre os 10 clipes mais assistidos na plataforma neste ano. De acordo com a Connectmix, “Escrito nas estrelas” também foi a música mais ouvida nas rádios brasileiras em 2024.

A cantora Lauana Prado está realizando uma série de lançamentos do maior projeto audiovisual de sua carreira, o “Lauana Prado Transcende – Ao vivo no Ibirapuera”, que reuniu mais de oito mil pessoas na plateia e marcou o encontro da artista no palco com Zé Neto & Cristiano, Nando Reis, Simone Mendes e a dupla sertaneja Cristinas.

O single “Sombra desconhecida”, o feat com a dupla Zé Neto & Cristiano conquistou o Top 200 Spotify Brasil e o Top 1 Músicas em alta no YouTube na semana do lançamento. Com sucesso crescente, em menos de um mês a canção conquistou o Top 50 nacional na plataforma. Atualmente Lauana viaja o Brasil apresentando seu show inédito com a turnê “Transcende”, que além dos sucessos já lançados do álbum, traz canções que marcaram a sua carreira e releituras de músicas sertanejas de sucesso.

Com muito modão e um toque especial para além dos artistas sertanejos, incluindo músicas associadas a Caetano, Alcione e Cássia Eller, entre outros, em roupagem sertaneja, em 2024, Lauana Prado apresentou a sua festa “RAIZ” nas principais cidades do país com ingressos esgotados em todas elas, sendo Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Londrina, Campinas e Goiânia, onde também aconteceu uma transmissão ao vivo no Globoplay e Multishow. Na Festa do Peão de Barretos 2024 a cantora apresentou a versão “Raiz Arena” do espetáculo, batendo recorde de público na abertura do rodeio ao longo de seus 69 anos de existência. Com o slogan “A festa mais RAIZ do Brasil”, a experiência completa da festa seguirá acontecendo em 2025.

Com agenda de shows a todo vapor, Lauana Prado se prepara para a sua primeira turnê internacional que acontecerá em Portugal em março.