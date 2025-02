Os vereadores Gutão do Lanche (Agir) e Lucas Leoncine (PSD) protocolaram um projeto de lei na secretaria da Câmara Municipal de Americana propondo a inclusão da Festa de Santa Rita de Cássia, realizada na primeira quinzena do mês de maio, no calendário oficial do município de Americana.

No documento, os parlamentares explicam que a celebração se destaca no cenário local devido à sua gastronomia típica e programação de shows variados e gratuitos, além de contribuir para o fortalecimento dos vínculos comunitários, do trabalho voluntário e para a promoção da cultura local.

Gutão menciona que a festa completou, em 2024, sua sexta edição.

“Foram mais doze mil pessoas que participaram no ano passado e toda arrecadação é direcionada para os trabalhos sociais da paróquia. Estamos muito felizes por poder propor esse projeto”, comenta.

“A comunidade da Quase Paróquia de Santa Rita de Cássia, do Jardim das Orquídeas, soma mais de duzentos membros que atuam voluntariamente. Em conversa com o padre Thiago Gonçalves da Cruz, entendemos ser importante esse reconhecimento. As quermesses das paróquias fazem parte tradição da cidade e merecem nosso prestígio”, diz Leoncine.

O projeto será encaminhado às comissões permanentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.

