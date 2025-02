Renan Farah assume a presidência da Comissão de Direito Militar da OAB Americana

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção Americana anuncia a nomeação do advogado Renan Farah como o novo presidente da Comissão de Direito Militar. Com uma trajetória consolidada na área, Dr. Renan é especialista e professor de pós-graduação em Direito Militar na **Escola Paulista de Direito (EPD).

A comissão, que já existia anteriormente, passará agora por uma nova fase, com o objetivo de fortalecer o estudo e a capacitação dos advogados que atuam no Direito Militar.

Sob a liderança de Dr. Renan, a comissão promoverá grupos de estudo, palestras com especialistas renomados e debates sobre as peculiaridades da advocacia militar, ampliando a compreensão do setor.

“Nosso foco será capacitar advogados para atuar com excelência na defesa dos militares – sejam das forças policiais ou das Forças Armadas – diante dos desafios jurídicos da profissão. Cada vez mais tem sido necessária assessoria jurídica para os policiais, que estão a cada dia mais expostos aos questionamentos legais no exercício da função”, destaca Dr. Renan.

Além das iniciativas acadêmicas e práticas, a comissão também terá uma participação mais ativa em eventos institucionais da Polícia Militar e demais órgãos representativos, estreitando o diálogo entre a advocacia e o universo militar.

