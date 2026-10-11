O vereador Levi Rossi (PRD) reuniu-se na quinta-feira (8) com a assistente social da Associação dos Diabéticos de Americana (Adam), Josane Bosso da Costa, e a enfermeira Aparecida Luiza Lopes para discutir ações e conhecer o trabalho desenvolvido pela instituição.

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Durante o encontro, o parlamentar conheceu as atividades de orientação e conscientização promovidas pela Adam, que atua para contribuir no controle da doença e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Fala Levi

“A informação e o diagnóstico precoce são fundamentais para prevenir complicações e garantir um tratamento adequado. O acompanhamento profissional e o suporte oferecido pela Adam fazem a diferença na vida das pessoas com diabetes e de suas famílias, contribuindo para mais saúde e qualidade de vida”, destacou Levi.

A ADAM promove reuniões semanais e oferece suporte nas áreas de nutrição, psicologia e enfermagem, além de palestras, dinâmicas e atendimentos individualizados. O trabalho aborda a importância do diagnóstico precoce, do tratamento adequado e da prevenção de complicações, com orientações sobre alimentação, atividade física, uso de medicamentos e controle da glicemia.