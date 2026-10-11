Na noite deste sábado (10), o São Paulo venceu o Vitória, por 2 a 1, no MorumBIS, em São Paulo (SP), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols são-paulinos foram marcados por Calleri, enquanto Martínez descontou para os visitantes.
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O jogo também marcou o retorno do meia-atacante Lucas, recuperado de cirurgia para correção de lesão no tendão calcâneo da perna direita. Ele entrou aos 13 minutos do segundo tempo, após pouco mais de cinco meses sem atuar, e foi fundamental ao participar do segundo gol do Tricolor neste sábado.
Já o atacante Calleri, com os dois gols nesta noite, chegou a 10 no Brasileirão e a 16 na temporada, isolando-se como principal marcador do São Paulo no ano, à frente de Luciano.
São Paulo na pressão
O Tricolor começou a partida buscando abrir o placar logo nos primeiros minutos. Na primeira oportunidade, Artur cobrou falta direto para o gol, mas o goleiro adversário fez a defesa. Aos 8 minutos, Calleri recebeu cruzamento dentro da área e ajeitou para Gustavo Santana finalizar de primeira, novamente parado pelo goleiro.
Aos 19, Artur lançou para Iago, que cruzou com precisão para Calleri; o camisa 9 cabeceou para o fundo das redes e colocou o São Paulo em vantagem: 1 a 0.
Aos 38 minutos, Martínez marcou para a equipe adversária, deixando o placar em 1 a 1 ao fim da primeira etapa.
No segundo tempo, o São Paulo seguiu buscando alternativas para recuperar a vantagem no placar. Aos 19 minutos, Artur avançou novamente pelo lado esquerdo, puxou para dentro e fez um cruzamento fechado. A bola atravessou a área, e Calleri se jogou na tentativa de alcançar, mas não conseguiu finalizar por pouco.
Aos 24, após boa jogada entre Lucas e Bobadilla, Gustavo Santana finalizou, e o goleiro deu rebote; Calleri aproveitou a sobra e completou para o fundo das redes, colocando o São Paulo novamente em vantagem: 2 a 1, placar final.
O próximo duelo do São Paulo será contra o Vasco, no próximo sábado (17), às 21h, no MorumBIS, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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