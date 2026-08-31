O limite entre personalização e invasão no varejo

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O varejo digital enfrenta um impasse complexo ao tentar personalizar a jornada do cliente sem violar o direito à privacidade. As vitrines automatizadas e as recomendações personalizadas precisam conviver com a exigência de transparência no uso de informações pessoais. Embora a inteligência artificial generativa traga sofisticação e escala a essas interações, o risco de transformar utilidade em invasão aumenta quando os modelos operam em arquiteturas fragmentadas e sem uma base legal claramente definida para o tratamento de dados.

A transparência no uso de dados exige uma arquitetura de sistemas sólida e bem integrada. O setor exige soluções capazes de cruzar instantaneamente o histórico e a intenção de compra, conectando os canais físicos e digitais. Sem uma base firme de governança, segurança e rastreabilidade, a personalização perde o propósito de facilitar a jornada e passa a representar riscos operacionais, regulatórios e reputacionais.

A coleta excessiva de informações não torna a experiência de compra mais eficiente, e um dos erros operacionais mais comuns do setor é acreditar que a inteligência artificial resolve falhas na base de dados apenas processando essas informações mais rapidamente, sem corrigir os problemas estruturais anteriores. Quando a base está desatualizada, duplicada ou sem regras claras de governança, o modelo passa a gerar recomendações inconsistentes, respostas incorretas e decisões pouco confiáveis em larga escala, reduzindo o retorno sobre o investimento em inovação e comprometendo o orçamento destinado à tecnologia.

A Gartner quantifica o impacto desse desgaste ao apontar que a personalização gera experiências negativas para 53% dos clientes, o que aumenta a probabilidade de arrependimento após a aquisição e reduz em 44% a chance de uma nova compra. Evitar esse tipo de resultado exige modelos preditivos sustentados por dados confiáveis e por uma governança rigorosa desde a origem.

Eficiência operacional sem invasão

A eficiência consiste em organizar as escolhas e simplificar a jornada do cliente por meio de autorizações explícitas e preferências declaradas, sem monitoramento excessivo. Quando a inteligência artificial é integrada a esses fluxos, decisões complexas passam a ser processadas em alta velocidade e escala. Isso exige uma integração consistente entre os sistemas, para que plataformas de vendas, bancos de dados e ferramentas de análise apliquem as mesmas regras de acesso e de tratamento de informações, evitando que permissões isoladas provoquem quebras de confiança e riscos regulatórios.

O sinal de alerta acende quando a abordagem deixa de fazer sentido para quem compra. Ofertas desalinhadas, dados desatualizados, informações contraditórias entre os canais e o uso de registros sem autorização prévia mostram que a confiança do cliente foi comprometida. O investimento só se traduz em valor quando a entrega é relevante, coerente e transparente em cada ponto de contato.

A governança de dados transformou essa gestão em uma responsabilidade estratégica que envolve toda a liderança corporativa, incluindo as áreas de tecnologia, jurídica e de segurança. O descumprimento das diretrizes pode resultar em sanções administrativas severas, com multas de até 2% do faturamento empresarial, limitadas a R$ 50 milhões por infração. Na prática, a estrutura de personalização precisa respeitar a autonomia do usuário para gerenciar, aceitar ou rejeitar preferências com facilidade, permitindo que a tecnologia seja aplicada com segurança jurídica, previsibilidade e transparência.

A velocidade para customizar ofertas perde o sentido prático se as bases de dados continuarem fragmentadas. O varejo realiza testes em larga escala nessa área, mas a adoção efetiva depende de consolidar a jornada de compra e as permissões do cliente em um único ecossistema. Quando essas bases permanecem isoladas, a inteligência artificial processa informações sem contexto real, o que amplia o risco de exposição de dados dos consumidores, compromete a governança e gera decisões automatizadas difíceis de auditar.

Conversão depende de confiança

A inteligência artificial gera impacto financeiro mensurável quando aplicada com precisão e sustentada por dados confiáveis, governança e clareza na relação com o consumidor. A McKinsey estima que a inteligência artificial generativa pode destravar entre US$ 240 bilhões e US$ 390 bilhões em valor econômico para o varejo global. A consultoria também relata que, em cenários práticos com chatbots generativos, um aumento de 2% a 4% no valor da cesta de compras já pode compensar os custos de uso dos modelos, enquanto testes controlados apontam uma redução de 50% a 70% no tempo necessário para concluir um pedido.

Esses retornos não vêm da insistência e do monitoramento excessivo, mas da redução do esforço exigido do consumidor. A conversão cresce quando a tecnologia resolve dúvidas, localiza produtos com precisão e simplifica a compra. Experiências invasivas, repetitivas ou baseadas em dados, utilizadas sem transparência, comprometem a confiança e reduzem o potencial de conversão.

Para o varejo, o diferencial competitivo passa pela personalização de precisão, apoiada em informações que o consumidor decide compartilhar voluntariamente em troca de valor real. O efeito se intensifica com a transição de modelos generativos de apoio para agentes autônomos de IA, elevando substancialmente as exigências técnicas e operacionais das empresas.

Diferentemente dos modelos generativos tradicionais que apenas apoiam a tomada de decisão humana, os sistemas autônomos executam ações diretamente na operação. Essa transição exige bases integradas, regras de negócio rigorosas e rastreabilidade contínua. O amadurecimento do setor não virá da simples adoção de ferramentas mais rápidas, mas da capacidade de desenhar estruturas em que a privacidade seja a regra, não a exceção. A tecnologia mais avançada só será efetivamente inteligente se também for transparente.

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