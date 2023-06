Lipo de Papada: Eficaz e Segura para Eliminar a Gordurinha Indesejada

Você já reparou como muitas famosas e celebridades estão ostentando rostos perfeitamente esculpidos, exibindo mandíbulas definidas e um contorno facial invejável? Se sim, você não está sozinho. A busca pela harmonia facial tem se tornado uma tendência cada vez mais popular no mundo da estética. Uma técnica que ganhou destaque nesse contexto é a lipo de papada, um procedimento que tem transformado o rosto de várias personalidades conhecidas. Se você deseja descobrir os segredos por trás dessa procedimento estético, o cirurgião plástico, Dr. Luiz Anízio Wanna, explica como a lipo de papada pode revolucionar a aparência facial.

Devido às características herdadas e ao processo natural do envelhecimento, algumas pessoas acabam acumulando gordura no queixo (papada) e no pescoço, o que prejudica muito o contorno facial e deixa um aspecto de face pesada.

O cirurgião plástico Dr. Luiz Anízio Wanna explica que a lipoaspiração do pescoço e papada é clinicamente um dos procedimentos mais gratificantes em cirurgia estética. Com um procedimento curto, de baixo risco, os pacientes podem obter uma grande mudança em sua aparência. Com os recentes avanços técnicos, os resultados obtidos com a lipoaspiração podem, em muitos pacientes, rivalizar com os obtidos com o lifting facial.

As cicatrizes de uma lipoaspiração do pescoço são praticamente inexistentes. Serão feitas incisões de 3-4mm atrás dos lóbulos das orelhas que depois de um tempo ficam praticamente imperceptíveis e ocasionalmente uma abaixo do queixo que também fica imperceptível. No entanto, existem vários tratamentos que melhoram o resultado final da cicatriz, como adesivos de silicone, óleo de rosa mosqueta, cremes, laser, etc.