Em 8 meses, Lula já repassou 45% do que Bolsonaro enviou em recursos para Americana em 4 anos

O governo do atual presidente da república, Lula (PT), já enviou para Americana, em 8 meses, 44,9% do que o ex-presidente Bolsonaro (PL) enviou para o município em 4 anos. Com dados apurados pelo Portal Novo Momento junto ao novo painel de transferências no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o município americanense foi contemplado, também, mais do que as cidades vizinhas.

Aliás, somados juntos todos os recursos enviados para obras nas cidades de Cosmópolis, Limeira, Santa Bárbara, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Sumaré, Hortolândia e Campinas, não dá o que Americana já recebeu este ano.

Foram R$ 969.720 depositados no caixa da prefeitura para obras de pavimentação asfáltica em diversas ruas.

Esse valor supera a média de recursos enviados para obras ao longo de cada ano do governo passado, que foi de R$ 540 mil, sendo que o maior volume foi transferido em 2021. Ao todo, Americana foi contemplada com repasses de R$ 2.1 milhões durante os 4 anos da gestão de Jair Bolsonaro.

O recebimento desses recursos mostra que o governo Chico Sardelli (PV) está muito bem posicionado politicamente, uma vez que Americana votou, em sua maioria, em Bolsonaro e Chico também fez campanha para o ex-presidente.

Votação para presidente em Americana na última eleição:

1° turno

Jair Bolsonaro (PL): 82.517 votos (60,14%)

Lula (PT): 40.614 votos (29,60%)

2º turno

Jair Bolsonaro (PL): 92.771 votos (67,26%)

Lula (PT): 45.165 votos (32,74%)

CURIOSIDADE

Nem de longe os recursos atuais representam montantes semelhantes aos depositados outrora. Por exemplo, o período com o maior valor repassado foi durante o governo de Dilma Vana Rousseff, com a destinação de R$ 66 milhões entre 2011 e 2015, para 27 obras distintas.

Durante os dois primeiros mandatos de Lula, Americana foi contemplada com recursos expressivos apenas uma vez. Foi em 2010, quando o governo federal destinou volume recorde em dinheiro no período de um ano; foram R$ 46.9 milhões, incluindo construção de duas UBSs, quadra de esporte, diversas reformas, restauração de museu e principalmente R$ 32 milhões para a tão sonhada reforma e drenagem da Avenida Brasil.

Estes repasses não incluem transferências obrigatórias como custeio de leitos, remédios, bolsa família e afins.

