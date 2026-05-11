O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana exibe nesta segunda-feira, dia 11, o filme sul-coreano “A Flor no Inferno”, às 19h30, na Sessão Pontos MIS. O MAC fica localizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, nº 1.293, no bairro Jardim São Paulo. A classificação indicativa é de 10 anos e a entrada é gratuita.

A obra, lançada em 1958, conta a história do jovem interiorano Dong-shik que, ao chegar à agitada capital do país em busca de seu irmão Young-shik, descobre que este se tornou um criminoso e que está envolvido em um romance com Sonya, uma trabalhadora sexual. Agora, Dong-shik tenta convencê-lo a saírem de Seul e voltarem para sua cidade natal. A situação se complica logo na sequência, quando os irmãos e Sonya se veem envolvidos em um triângulo amoroso inesperado.

“A Flor no Inferno” é um dos filmes coreanos mais estudados academicamente, com uma estética neo-realista e uma tema chocante para a época.

“O MAC Americana colabora com a difusão da Cultura em nossa cidade, mostrando contextos culturais diversos, por meio de obras cinematográficas com qualidade comprovada pela academia e pelo tempo. Esses filmes sul-coreanos, que fazem parte da programação deste mês de maio, foram selecionados criteriosamente e todo mundo está convidado para prestigiar essas obras”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O Pontos MIS é um programa de formação e difusão cultural no Estado de São Paulo. Em Americana, é realizado por meio de parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo e o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS). Durante o mês de maio, as Sessões Pontos MIS apresentam uma seleção de clássicos do cinema coreano.