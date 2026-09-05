O Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste, recebe nos dias 5 e 6 de setembro o espetáculo infantil “João e Maria”, com sessões às 15 horas. Com classificação livre, a montagem apresenta uma versão atual e divertida do clássico conto infantil, com duração aproximada de 55 minutos.

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Na história, João e Maria se perdem na floresta enquanto tentam encontrar o caminho de volta para casa. Para não se perderem, João deixa rastros de pão pelo caminho, mas os passarinhos acabam comendo as migalhas. Assim, os irmãos se afastam cada vez mais e acabam encontrando uma bruxa má — e muito engraçada — que captura João.

A montagem tem direção de Tony Medugno e Juliana Chaves e texto de Tony Medugno. A proposta é apresentar a conhecida história de forma leve e divertida, proporcionando uma experiência de entretenimento para crianças e toda a família.

Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Também há ingressos promocionais por R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Clientes dos Seguros Unimed têm 50% de desconto, com ingresso a R$ 40, enquanto clientes do Clube UOL têm 35% de desconto, com ingresso a R$ 52.

Espetáculo infantil “João e Maria”

Datas: 5 e 6 de setembro de 2026 (sábado e domingo)

Horário: 15 horas

Local: Teatro Municipal Manoel Lyra (Rua João XXIII, 61 – Centro)

Classificação: Livre

Ingressos: festivalsegurosunimed.byinti.com

Mais informações: (19) 3464-9424 (Ramal Teatro)