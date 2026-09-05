O vereador Renan de Angelo visitou a Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa) de Americana e conversou com Antônio Donizeti Borges, diretor da unidade e subsecretário de Vigilância em Saúde do município. A Uvisa engloba a Vigilância Sanitária e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

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Durante o encontro, foram abordados temas como vacinação, fiscalização de estabelecimentos comerciais, autorizações e documentação necessária para o funcionamento de determinados espaços. Segundo Renan, a Vigilância Sanitária tem um papel importante de orientação e auxílio aos comerciantes, contribuindo para a proteção da saúde pública.

A conversa também tratou das ações desenvolvidas pelo CCZ, incluindo vacinação de animais, controle epidemiológico e prevenção de problemas relacionados a carrapatos, escorpiões e outros animais que podem oferecer riscos à população.

Fala Renan

“Foi uma visita importante para conhecer melhor o trabalho realizado pela Uvisa e entender como o Poder Legislativo pode auxiliar a população. Queremos aproximar cada vez mais os serviços públicos dos moradores, levando informação e ajudando a esclarecer dúvidas sobre vigilância sanitária, autorizações, documentação e prevenção em saúde”, afirmou Renan.

O vereador destacou ainda que pretende manter o diálogo com a unidade para conhecer suas principais demandas e contribuir para o aprimoramento dos serviços oferecidos à população de Americana.