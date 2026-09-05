Marcos Caetano pede informações sobre recapeamento de vias do Parque Novo Mundo

Leia + sobre política regional

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura informações e providências sobre as condições da malha viária e o planejamento para recuperação e recapeamento das vias do bairro Parque Novo Mundo.

No documento, o parlamentar relata que foi informado por moradores residentes na Rua das Açucenas sobre condições precárias apresentadas nas vias do bairro, especialmente nas principais ruas, por onde circulam o transporte público e demais veículos. A situação atual das vias vem causando preocupação, sobretudo em razão dos problemas relacionados à pavimentação, que prejudicam a mobilidade e oferecem riscos à segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

“Estamos buscando junto ao Executivo uma avaliação das condições da Rua das Açucenas e demais vias da região, para identificar as prioridades e verificar a possibilidade de melhorias na pavimentação, garantindo mais segurança e melhores condições de tráfego aos moradores.”, afirma Marcos.

O autor pergunta no requerimento se existe planejamento ou cronograma para a execução de recapeamento asfáltico nas vias do bairro Parque Novo Mundo. Considerando que alguns trechos receberam recentemente serviços de tapa-buracos e voltaram a apresentar deterioração após a ocorrência de chuvas, o parlamentar pergunta se foi realizada avaliação técnica para identificar as causas do comprometimento dos reparos

Marcos Caetano também questiona se existe algum estudo ou avaliação do sistema de drenagem de águas pluviais das vias do bairro Parque Novo Mundo e se o bairro está contemplado no programa municipal “Asfalto Novo”, destinado à recuperação da malha viária.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (15) e encaminhado à prefeitura para resposta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP