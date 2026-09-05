O tempo passou, novas gerações chegaram, mas as canções de Freddie Mercury continuam encontrando quem as escute e quem as cante. Se estivesse vivo, o artista completaria 80 anos no próximo dia 5 de setembro. Para homenagear a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento com as músicas de autoria do artista mais executadas e regravadas no Brasil.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

De acordo com os dados da instituição, o artista possui 237 obras musicais e 3.004 gravações cadastradas na base de dados da gestão coletiva no Brasil. O levantamento considera as execuções públicas realizadas nos segmentos de rádio, sonorização ambiental, música ao vivo, casas de festas e diversão, Carnaval, Festa Junina e shows.

O estudo revela que “Under pressure”, parceria de David Bowie, John Deacon, Freddie Mercury, Brian May e Roger Taylor, é a obra de autoria do artista mais tocada nos últimos cinco anos. Na sequência aparecem “Crazy little thing called love”, composta por Freddie Mercury, e “Love of my life”, também de autoria exclusiva do artista.

Entre as músicas mais regravadas, “Somebody to love”, de autoria de Freddie Mercury, ocupa a primeira posição, com 243 gravações cadastradas na base de dados da gestão coletiva no Brasil. Em seguida aparecem “We are the champions” e “Bohemian rhapsody”, ambas compostas por Freddie Mercury.

A reciprocidade internacional no Ecad garante que artistas estrangeiros recebam direitos autorais pela execução de suas obras no Brasil e, após sua morte, que seus herdeiros passem a receber esses valores. No caso de Freddie Mercury, os rendimentos pelo uso de seu repertório no país são destinados aos seus sucessores, conforme prevê a Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98), que assegura esse direito por 70 anos após a morte do autor.

Ranking das músicas de autoria de Freddie Mercury mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Under pressure David Bowie / John Deacon / Freddie Mercury / Brian May / Roger Taylor 2 Crazy little thing called love F Mercury 3 Love of my life F Mercury 4 Bohemian rhapsody F Mercury 5 We are the champions F Mercury 6 Don’t stop me now F Mercury 7 Somebody to love F Mercury 8 I was born to love you F Mercury 9 The show must go on F Mercury / John Deacon / Brian May / Roger Taylor 10 How can I go on Mike Moran / Freddie Mercury

Leia + sobre famosos, música e mais

Top 5 das músicas de autoria de Freddie Mercury mais gravadas