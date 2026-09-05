Obras de modernização avançam no Aeroporto de Americana com ampliação da pista

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As obras de infraestrutura e modernização do Aeroporto Municipal de Americana “Augusto de Oliveira Salvação” avançam com a implantação da nova área destinada à operação de aeronaves de maior porte. Nesta semana, foi concluída a pavimentação das faixas de alargamento da pista de pouso e decolagem, a revitalização da pista existente e a sinalização. Com isso, o espaço está liberado para operações de aeronaves das 8h às 18h. As intervenções continuam sendo realizadas no período noturno.

O prefeito Chico Sardelli destacou a importância das obras para ampliar a capacidade operacional do aeroporto e contribuir para o desenvolvimento do município e da região. “O Aeroporto de Americana é um importante e estratégico espaço para a operação de aeronaves, viabilizando a conexão e a logística do transporte aéreo. O investimento nas melhorias irá proporcionar a ampliação da capacidade operacional do terminal, permitindo a operação de aeronaves de maior porte para atender as demandas e impulsionar o desenvolvimento econômico para o município e toda a região”, disse o prefeito Chico.

O cronograma inclui a recuperação da faixa de pista (taxiway) e do pátio de aeronaves, implantação das áreas de segurança (RESAs), obras de drenagem, novo balizamento luminoso, sinalização horizontal e vertical, farol iluminado, biruta iluminada e plantio de grama.

Também será instalado o sistema visual indicador de rampa de aproximação (PAPI) nas duas cabeceiras, permitindo operações noturnas, além de equipamentos de auxílio à navegação, como luminárias de LED com energia solar.

As intervenções integram o projeto de ampliação da capacidade operacional do terminal para permitir a operação de aeronaves da aviação geral de maior porte, classificadas até o código 2C, incluindo modelos ATR42.

A primeira etapa das obras conta com investimento de aproximadamente R$ 16 milhões, com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), vinculado ao Ministério de Portos e Aeroportos, intermediados pelo deputado federal Cezinha de Madureira, com indicação do vereador Levi Rossi, que fez o pedido quando ocupava a função de administrador do aeroporto.

Os serviços são executados pelo Consórcio Aeroporto Americana, vencedor da licitação, formado pelas empresas Talude Construções S.A. e Converd Construção Civil Ltda. A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, acompanha e fiscaliza a execução dos trabalhos.

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