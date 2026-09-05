Prefeitura realiza poda das palmeiras-imperiais da Avenida Brasil

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SMA), segue realizando nesta sexta-feira (4) a poda das folhas das palmeiras-imperiais, iniciada na tarde de quarta-feira (2), na Avenida Brasil, no trecho da Rua das Paineiras até a Rua das Palmeiras.

O serviço na avenida é executado regularmente pela SMA e, desta vez, foi agendado para coincidir com a realização do Desfile Cívico de 7 de Setembro, que vai ocorrer segunda-feira no trecho da avenida na altura do Centro de Cultura e Lazer (CCL), em homenagem ao Dia da Independência do Brasil.

Antes da poda, foram realizados os serviços de roçagem e de limpeza no canteiro da avenida.

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales comentou sobre o serviço de zeladoria na região. “Estamos trabalhando para deixar a avenida a mais bonita possível para este feriado do 7 de Setembro. A Avenida Brasil é um ponto turístico da cidade, muito frequentada, sobretudo por quem prática atividades físicas”, enfatizou.

Maravilha de Americana

Localizada na área central, a Avenida Brasil é cartão postal de Americana. Em 27 de agosto deste ano, durante a comemoração de aniversário dos 151 anos da cidade, em solenidade realizada na área externa do Paço Municipal, o prefeito Chico Sardelli anunciou o resultado de votação popular para escolher as 7 Maravilhas da cidade e revelou que a Avenida Brasil foi eleita uma delas, em meio aos 1.057 votos registrados e aos 50 lugares apontados pelos participantes.

A avenida é caracterizada pela presença de palmeiras-imperais em sua extensão e de diversos bares e restaurantes. A avenida também é frequentemente utilizada para a prática de caminhadas, corridas e pedaladas e dá acesso ao Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana.

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