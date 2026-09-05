É tempo de fé, devoção, encontro e alegria!

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A Comunidade Nossa Senhora das Dores convida toda a comunidade para viver conosco a 48ª Festa da Padroeira, em honra àquela que, aos pés da Cruz, permaneceu firme e nos ensina a confiar sempre no Senhor

Festa na paróquia

🍴 GRANDIOSA QUERMESSE — 05 DE SETEMBRO

📅 Sábado, a partir das 19h

🎁 Show de Prêmios — R$ 1.500,00 em prêmios!

💰 R$ 1.000,00 para cartela cheia + R$ 500,00 divididos em três quinas.

📍 Onde?

Comunidade Nossa Senhora das Dores

Rua Vicenzo Sardelli, 340 — Jardim América II, Americana/SP.

💙 Chame a família, convide os amigos e venha celebrar conosco! Mais do que uma festa, queremos viver juntos dias de oração, comunhão, devoção e gratidão.

🌹 Nossa Senhora das Dores, rogai por nós!