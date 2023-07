Mantovani emite nota e PSD avalia atitude

Mantovani emite nota e Partido avalia situação



O empresário acusado de agredir e derrubar no chão os óculos o filho do ministro do Supremo Tribunal Federal é filiado ao PSD de Gilberto Kassab e Eliel Miranda- cotado para vir candidato a prefeito ano que vem. O partido do empresário afirmou, segundo a rede Globo, que vai avaliar a atitude dele. O empresário já foi cotado para ser candidato em 2020 pelo MDB e foi candidato a prefeito em 2004.

Leia o lado da família

“Roberto Mantovani Filho e sua esposa lamentam, sinceramente, todo o acontecido, estando convictos da existência de equívoco interpretativo em torno dos fatos. Esclarecem que as ofensas atribuídas como se fossem de Andréa ao ministro Alexandre de Moraes foram, provavelmente, proferidas por outra pessoa, não por ela. Que dessa confusão interpretativa nasceu desentendimento verbal entre ela e duas pessoas que acompanhavam o Ministro”.

