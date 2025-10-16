Marcos Caetano pede limpeza e manutenção em rua no Parque Gramado

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura que realize serviço de zeladoria na Rua João Martim Milena, no bairro Parque Gramado.

No documento o autor explica que moradores têm relatado a presença de mato alto, acúmulo de folhas secas e lixo descartado irregularmente ao longo das calçadas, o que está atrapalhando o fluxo de pedestres no local, aumentando o risco de atropelamentos. “Solicito a realização urgente de serviços de limpeza, capinação e recolhimento de resíduos nesta via, pois o acúmulo de mato e lixo tem colocado em risco a segurança dos pedestres e comprometido a mobilidade”, afirma Marcos.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (21) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

