‘De Olho no Copo’ orienta bares, restaurantes e adegas de Hortolândia

Parceria entre Procon municipal e estadual tem o objetivo de evitar venda e consumo de bebida alcoólica adulterada

Agentes do Procon de Hortolândia, órgão de defesa do consumidor vinculado à Prefeitura, atua para evitar a venda de bebida alcoólica adulterada nos estabelecimentos comerciais da cidade. Numa parceria com o Procon Estadual, os órgão realizarão a Operação De Olho No Copo, nesta sexta-feira, dia 17, das 18h às 22h, com visitas à bares, restaurantes e adegas para orientação de proprietários, funcionários e consumidores sobre a necessidade dos cuidados na hora de comprar, vender e consumir bebidas alcoólicas.

“A comercialização do produto adulterado que causa sérios danos à saúde do consumidor, também prejudica o trabalho de donos de estabelecimentos comerciais que trabalham de maneira correta. A ação contribui com o comerciante que realiza seu serviço corretamente. A suspeita de vendas destas bebidas adulteradas causa prejuízo aos estabelecimentos. Este trabalho orientativo do Procon não tem caráter fiscalizatório, mas sim, de fortalecimento no elo entre comerciante e consumidor”, orienta a diretora do Procon Hortolândia, Dra. Eliane Daluio Costa.

FIQUE ESPERTO

Entre as dicas do Procon de Hortolândia para evitar o consumo de bebida alcoólica adulterada estão: procurar estabelecimentos conhecidos ou dos quais se tenha referência, desconfiar de preços muito baixos, observar a apresentação das embalagens e do aspecto do produto, como lacre ou tampa tortos, rótulo desalinhado ou desgastado, erros de ortografia ou logos com variações. Ausência de informações e outras imperfeições perceptíveis também são alertas para quem realizará a compra.

No momento do consumo, ao notar alguma diferença, não se deve fazer testes caseiros como cheirar, provar ou tentar queimar a bebida. Esse tipo de práticas não são seguras nem conclusivas. Após ingerir a bebida alcoólica, o consumidor deve ficar atento a sintomas como visão turva, dor de cabeça intensa, náusea, tontura ou rebaixamento do nível de consciência e, em caso de necessidade, buscar atendimento médico imediato.

PROCON

O Procon de Hortolândia, órgão vinculado à Prefeitura, fortalece a rede de proteção ao consumidor da cidade e, agora, passa a atender a população para esclarecer dúvidas nos Cras (Centro de Referência de Assistência Social), um dia por semana em diferentes horários. A iniciativa tem o objetivo de integrar a descentralização dos serviços públicos aumentando o acesso da população aos seus direitos sem que a pessoa necessite sair do seu bairro ou região.

ATENDIMENTO

O Procon Hortolândia orienta os consumidores a denunciarem irregularidades pelo telefone ou pessoalmente no Palácio dos Migrantes – Paço Municipal “Angelo Augusto Perugini”, rua Professora Celina Franceschini Bueno, nº 100, Jardim Metropolitan, Hortolândia/SP – CEP 13.184-792. Telefones: (19) 3965-1400 – Ramais 7022 / 7034, WhatsApp (19) 99635-4208, e-mail [email protected].

