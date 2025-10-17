Pontos MIS de Hortolândia exibe documentário sobre antigo estádio do Palmeiras

Prefeitura promove sessão do filme “Segundo tempo”, nesta sexta-feira (17), às 14h, no Cine Teatro

Leia + sobre diversão e arte

O futebol entra em campo, ou melhor, no cinema. O projeto Pontos MIS (Museu da Imagem e do Som) e a Prefeitura de Hortolândia exibem o documentário “Segundo tempo”, sobre o Palestra Itália, estádio do Palmeiras, nesta sexta-feira (17/10). A sessão será, às 14h, no espaço Cine Teatro, que fica dentro da Escola de Artes Augusto Boal, localizada na rua Casemiro de Abeu, s/nº, Jardim Amanda. A classificação indicativa é livre.

O documentário mostra a história do estádio Palestra Itália, que ficava na Barra Funda, zona oeste da cidade de São Paulo. O histórico estádio foi demolido em 2010, passou por obras e foi transformado na atual arena Allianz Parque.

Para contar a saga de um dos campos sagrados do futebol brasileiro, o documentário traz depoimentos cheios de memórias afetivas de torcedores, funcionários e jogadores conhecidos que atuaram pelo clube paulista como Oberdan Cattani, Ademir da Guia, César Maluco, Evair e o goleiro Marcos.

Confira o trailer do documentário:

https://www.youtube.com/watch?v=bVyZ-s3_tWQ

Segue abaixo a programação de sessões de cinema deste mês do projeto Pontos MIS:

– 17/10, às 14h: “Segundo tempo”

– 24/10, às 14h: Especial Futebol Feminino – exibição dos curtas metragens “Eu sou o Norte”, “Eu jogadora: Um autorretrato do futebol feminino” e “Nunes F.C.”

– 31/10, às 14h: “Teca e Tuti – Uma noite na biblioteca”

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP