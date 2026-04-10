Vereador pede informações sobre a circulação de motocicletas e veículos adulterados

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências sobre a circulação de motocicletas e veículos com escapamentos abertos ou adulterados no município.

Segundo o parlamentar, moradores tem recebido reclamações sobre motocicletas e automóveis que circulam com escapamentos abertos ou adulterados, emitindo ruídos excessivos, prática que considera abusiva e desrespeitosa.

“Como representante da população e no exercício do dever de fiscalização, venho reforçar a necessidade de ações efetivas e contínuas para coibir a circulação de veículos com escapamentos adulterados, garantindo o cumprimento da lei, a preservação do sossego público e a melhoria da qualidade de vida dos munícipes”, afirma Marcos.

O parlamentar pergunta quais ações de fiscalização vêm sendo realizadas para coibir essa prática no município; se há planejamento para intensificar a fiscalização, especialmente em locais e horários de maior incidência; quantas autuações foram registradas nos últimos meses relacionadas a essa infração e quais medidas estão sendo adotadas para coibir de forma efetiva essas irregularidades.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira, dia 14.