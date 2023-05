Medalhas a Profissionais da Saúde entregues na Câmara

A Câmara Municipal de Americana realizou na quinta-feira (27),

no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a solenidade de entrega da medalha de mérito “Profissionais da Saúde” a dezessete homenageados pelo destaque no exercício de suas atividades no município. A honraria foi motivada por decreto legislativo de autoria do vereador Juninho Dias (MDB).

Foram homenageados os indicadas pelos parlamentares da Casa: André Felipe Aragão Franco da Costa (vereador Thiago Martins); Andrew Candido Tavares da Costa (Professora Juliana); Cássio Alberto Rossi (Lucas Leoncine); Cíntia Salgado Lima (Gualter Amado); Diogo Amaral (Leco Soares); Geisemara Cristina Camargo (Leonora Périco); Helena de Aquino Lima Almeida (Nathália Camargo); João Batista da Costa (Léo da Padaria); Kellencristina Thomaz Trotti (Thiago Brochi); Luciano de Toledo (Pastor Miguel); Maiara Caroline Coelho (Dr. Daniel); Marilene Stopa Gonçalves (Juninho Dias); Reinaldo Erdmann de Almeida (Silvio Dourado); Rosa Maria Albuquerque Constantino (Fernando da Farmácia); Simone Maciel (Marcos Caetano); Valéria Neves Soares D´Agostinho (Dr. Wagner Rovina); Wanderlene Jorge Paulo (Marschelo Meche).

O presidente da Câmara Thiago Brochi, destacou a importância do reconhecimento. “É uma homenagem muito importante para esses profissionais que não medem esforços no dia-a-dia”, falou.

O autor da homenagem, vereador Juninho Dias, destacou a importância de homenagear os profissionais da saúde. “Essas pessoas saem de suas casas para salvar vidas e cuidar de outras vidas e sem dúvidas precisam ser valorizadas”, parabenizou.

A homenageada Kellencristina Thomaz Trotti utilizou a palavra para falar em nome de todos os premiados. “Escolhemos uma profissão que tem o dever de curar de salvar e o meu juramento foi de ajudar a trazer de volta aqueles que estão em um leito de hospital. Hoje entendo que Deus colocou em nosso coração o desejo ser um profissional da saúde e fez com que seguíssemos esse caminho e escolhêssemos essa profissão com dedicação e amor, porque é uma vocação para qual fomos chamados”, discursou.

Homenageados

André Felipe Aragão Franco da Costa

Formado em Medicina pela Faculdade Estadual de Marília, iniciou sua carreira na Marinha do Brasil em Manaus. Atuou na gestão de saúde e, de volta a São Paulo, coordenou diversos hospitais das redes pública e privada. Pós-graduado em administração hospitalar e em Terapia Intensiva. Em Americana, tem colocado sua experiência e conhecimento no Hospital Municipal, resultado no aumento dos índices de qualidade do atendimento à saúde.

Andrew Candido Tavares da Costa

Formado em Medicina pela Uncisal, de Alagoas, Especializando em Medicina de Família e Comunidade pela PUC-PR. Atuou como Médico Tutor da Faculdade de Medicina de Botucatu e, já em Americana, trabalhou no Centro de Assistência à Família e ao Idoso. Foi Médico Coordenador e Voluntário no Projeto Médicos Nas Ruas – Campinas, que atende pessoas em situação de rua. Tem resgatado as reuniões multidisciplinares e os projetos de educação continuada dos agentes da equipe na ESF do Jardim Brasil.

Cássio Alberto Rossi

Formado em Medicina pela PUC-Campinas, especializou-se em ultrassonografia e diagnóstico por imagem. Atuou em unidades básicas de saúde de Americana, coordenou o setor de urgência e emergência e o núcleo de especialidades. Recebeu em 2015 na Câmara o título de cidadão americanense e atualmente é o diretor clínico do hospital municipal de Americana, onde trabalha há 33 anos.

Cíntia Salgado Lima

Com formação Técnica em Enfermagem, iniciou sua carreira profissional em 2012, atuando em atendimentos domiciliares e em alas clínicas, cirúrgicas, pronto atendimento e UTI de hospitais. Durante a pandemia de Covid-19, trabalhou no hospital de campanha de Santa Bárbara d’Oeste. Atualmente, divide suas funções entre o Centro Cirúrgico do Hospital Samaritano e a UTI adulto do hospital Municipal de Americana.

Diogo Amaral

Formado em fisioterapia, é pós-graduado em ortopedia, traumatologia e esportes. Atua na APAE de Americana realizando fisioterapia aquática, visando a reabilitação e qualidade de vida de pessoas com deficiência. Há 7 anos é fisioterapeuta do Rio Branco Esporte Clube, realizando o trabalho de reabilitação e prevenção dos atletas.

Geisemara Cristina Camargo

Formada em Odontologia pela Unicamp, iniciou seus trabalhos como dentista pela prefeitura de Americana em 1990. Atuou na antiga Policlínica, no posto de saúde da Vila Dainese e ainda na prevenção de saúde bucal em creches e EMEIs. Atualmente, exerce a função de cirurgiã dentista na UBS do São Vito, com 33 anos de serviço público.

Helena de Aquino Lima Almeida

Enfermeira com pós-graduação em Enfermagem do Trabalho, possui especialização em administração hospitalar, auditoria no SUS e perícia judicial do trabalho. Atuou no centro cirúrgico e na UTI Adulto, na UBS do Jardim Ipiranga, no acolhimento de crianças na vacinação e no acompanhamento de processos judiciais de pacientes. Atualmente, permanece na atenção e cuidado com a Casa da Criança AMA / Lar Mãe Esperança e na secretaria de Saúde, respondendo ao Ministério Público.

João Batista da Costa

Formado em Farmácia pela Faculdade de Americana, atua como farmacêutico desde a década de 90 e em 2006 realizou o sonho de ter sua própria drogaria. Estagiou em farmácia hospitalar no Hospital da Unimed Americana e trabalha em conjunto com os profissionais da Unidade Básica de Saúde do Jardim Alvorada. Trabalha também na Paróquia São José, onde é ministro da eucaristia e realiza visitas às pessoas enfermas do bairro.

Kellencristina Thomaz Trotti

Formada em Medicina com especialização em residência médica e mestrado em Pediatria, foi professora de Pediatria na Universidade Mogi das Cruzes. Em 2010 realizou trabalho voluntário na África, atendendo crianças em várias aldeias. Há 11 anos é Hebiatra, médica especializada em adolescentes, na rede pública de Americana, atuando no momento na UBS da Vila Gallo e em sua clínica particular, Crescer com Saúde.

Luciano de Toledo

Formado em psicologia pela Faculdade de Americana e pós-graduado em psicologia positiva, atua como psicólogo desde 2010, atendendo de forma presencial e online, tanto individual como casais. É proprietário das Empresas PsicoMais, Renove a Mente e sócio fundador da Empresa de Networking Hangar 22. É ainda pastor auxiliar na Igreja Nova Batista da Redenção.

Maiara Caroline Coelho

Fisioterapeuta, desde pequena sonhava trabalhar na área da saúde. Tem dedicado sua carreira para ajudar pacientes com problemas físicos e melhorar sua qualidade de vida. É proprietária de um estúdio de Pilates e durante a pandemia de Covid-19, atuou na linha de frente atendendo pacientes de urgência em domicílio.

Marilene Stopa Gonçalves

Enfermeira pela Fundação Educacional de Fernandópolis e graduada em Saúde da família, iniciou a faculdade aos 49 anos de idade e mesmo após vários anos parada, passou no vestibular em uma das melhores classificações. Há 11 é enfermeira concursada na Prefeitura de Americana e há 7 anos atua na estratégia da saúde da Família do Zanaga.

Reinaldo Erdmann de Almeida

Formado pela Faculdade de Medicina de Itajubá, possui especialização em ginecologia, obstetrícia e acupuntura. Realizou o 1º parto da história do Hospital Municipal de Americana, em 1982. Foi ginecologista e obstetra em Postos de Saúde e na FUSAME por 25 anos. Atualmente, exerce a medicina em seu consultório na área de acupuntura e ginecologia.

Rosa Maria Albuquerque Constantino

Formada em Psicologia pela Universidade de Guarulhos, possui especialização em Psicodrama, Terapia Familiar e Hipnose. Foi Psicóloga no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo até 1996. Mudou-se para Americana e atua em consultório particular, desenvolvendo ainda trabalhos de assistência junto a instituições espíritas da cidade.

Simone Maciel

Enfermeira, servidora pública, foi aprovada no concurso público como agente de saúde em 2001. Coordenou as unidades de vigilância epidemiológica e o programa municipal de controle à tuberculose. Em 2021 assumiu a diretoria da atenção primária a saúde, onde atua até hoje.

Valéria Neves Soares D´Agostinho

Farmacêutica bioquímica, atuou em indústria farmacêutica, farmácia de manipulação, drogaria e farmácia hospitalar. Durante a pandemia de Covid-19, trabalhou na farmácia do hospital, atuando na linha de frente, possuindo 18 anos de experiência na sua área de atuação.

Wanderlene Jorge Paulo

Formada em medicina e especializada em otorrinolaringologia, trabalhou por 30 anos no serviço público de Americana, passando por FUSAME e núcleo de especialidades e realizando cirurgias eletivas e de urgência no Hospital Municipal. Perita Federal, atua no INSS de Americana desde 2006. Atuou no atendimento a vítimas da Covid19, possui consultório em Americana e atua no corpo clínico do Hospital São Francisco e do Hospital São Lucas.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento