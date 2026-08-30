A Merck, líder global em ciência e tecnologia, realizou a submissão do tepotinibe para incorporação ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)9.

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O medicamento é indicado para o tratamento de um tipo específico e avançado de câncer: o câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC) com mutação de salto no éxon 14 do gene MET (METex14). Nessa alteração genética, o éxon 14 é excluído — ou “pulado” — durante o processamento do DNA e o resultado é uma proliferação celular descontrolada que favorece o desenvolvimento de tumores agressivos1.



Considerado um inibidor altamente seletivo de MET, o tepotinibe é aprovado pela ANVISA desde 202110. Entre seus benefícios clínicos robustos, destacam-se:

Eficácia clínica comprovada: Resposta tumoral em 57,9% dos pacientes e sobrevida global mediana de 21,1 meses 11 — com eficácia também no sistema nervoso central, no qual 66,7% dos pacientes com metástases apresentaram redução tumoral 12 .

Resposta tumoral em 57,9% dos pacientes e sobrevida global mediana de 21,1 meses — com eficácia também no sistema nervoso central, no qual 66,7% dos pacientes com metástases apresentaram redução tumoral . Boa tolerabilidade e impacto favorável na qualidade de vida: Tepotinibe apresentou perfil de segurança favorável, com efeitos adversos predominantemente leves a moderados e sem comprometimento da qualidade de vida dos pacientes 13 .

Tepotinibe apresentou perfil de segurança favorável, com efeitos adversos predominantemente leves a moderados e sem comprometimento da qualidade de vida dos pacientes . Praticidade no dia a dia: Administrado em dose única diária (dois comprimidos), com flexibilidade para redução de dose de forma simples para 1 comprimido, quando necessário14.

“Existe uma clara necessidade de terapias orais efetivas e bem toleradas direcionadas à inibição do MET e Tepotinibe preenche essa lacuna”, reforça Dr. Gilberto Castro (CRM-SP:84448), oncologista.

A incorporação do medicamento ao Rol da ANS ampliará as opções terapêuticas para pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC) portadores da alteração METex14, em consonância com as recomendações das principais diretrizes nacionais e internacionais.

“Garantir que essa terapia-alvo seja incluída ao Rol da ANS, que hoje se limita apenas a métodos não específicos para essa mutação, é mais um passo importante em direção à garantia de acesso a um tratamento contra esse subtipo de câncer tão agressivo. Vamos transformar um diagnóstico que, antes, era devastador em uma jornada com possibilidade de sequência de tratamento e com mais qualidade para o paciente. É a ciência chegando aonde a necessidade é mais urgente”, diz Maria Beatriz Monteiro, líder da Área Médica de Oncologia da Merck.

Vale lembrar que o câncer de pulmão é o terceiro mais frequente em homens e o quarto em mulheres no Brasil, sem considerar os tumores de pele não melanoma. Sua apresentação clínica inicial é frequentemente inespecífica, o que representa um desafio ao diagnóstico precoce. Em termos de mortalidade, a doença impõe um impacto expressivo: em 2023, foram registrados 31.237 óbitos por cânceres de traqueia, brônquio e pulmão no país15.



A alteração METex14 está presente em cerca de 3% a 4% dos casos de CPNPC do subtipo adenocarcinoma, ocorrendo com maior frequência em pacientes idosos e independentemente do histórico de tabagismo1. Esse subgrupo se distingue por um pior prognóstico em relação aos pacientes sem alterações em MET16,17, além de elevado potencial de disseminação cerebral — 36% dos pacientes desenvolvem metástases no sistema nervoso central (SNC) ao longo do curso da doença18.

Diretrizes nacionais e internacionais reconhecem a testagem molecular como etapa essencial no manejo do CPNPC, pois identifica alterações genômicas que orientam as decisões terapêuticas desde o diagnóstico19,20. Essa investigação é realizada principalmente por sequenciamento de larga escala (NGS)21 ou por testes específicos via RT-PCR22. Na presença de alterações moleculares acionáveis, a terapia-alvo é o tratamento de escolha, associando-se a melhores desfechos clínicos23,24.

Nas últimas décadas, houve um progresso significativo no tratamento das neoplasias pulmonares, especialmente com o avanço das terapias-alvo para mutações específicas25, como é o caso da mutação em salto do METex1426, levando a uma melhora expressiva em taxas de resposta e sobrevida global dos pacientes.

Mundialmente, a terapia já foi incorporada por importantes agências de ATS (Avaliação de Tecnologias em Saúde) globais4-7 e está disponível em diversos sistemas de saúde. No Reino Unido, por exemplo, o National Institute for Health and Care Excellence (NICE), agência referência em análises de eficácia e custo-efetividade, recomenda a terapia para uso no tratamento contra o câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC) avançado com alterações METex14 em adultos4.

Consulta Pública aberta

A participação da sociedade é uma etapa importante na construção de políticas públicas e nas decisões relacionadas à saúde. Para isso, mecanismos como a Consulta Pública possibilitam que cidadãos, profissionais de saúde, pacientes, familiares, entidades e demais interessados apresentem contribuições antes da conclusão de processos regulatórios.

Atualmente, está aberta a Consulta Pública nº 175, que avalia a incorporação de tepotinibe para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC) com mutação de skipping do éxon 14 do gene MET (METex14) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Ela permanecerá aberta entre os dias 12 e 31 de agosto de 2026. As contribuições devem ser enviadas pelo formulário presente no link.

As colaborações vão compor um conjunto de informações consideradas pela ANS antes da publicação da recomendação final, representando um importante subsídio para tornar o processo decisório mais transparente, participativo e alinhado às necessidades da sociedade.

“Processos de incorporação decidem, na prática, o que estará disponível para o paciente, e quase ninguém sabe que eles existem ou compreende como participar. Para uma organização da sociedade civil que defende a voz dos pacientes, consulta pública não é formalidade: é o canal por onde quem vive a doença entra na decisão. Nosso chamado é para que pacientes, familiares e profissionais conheçam esse processo e participem, seja concordando ou discordando do que está sendo proposto”, explica Gabriel Marmentini, Cofundador e Presidente da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço (ACBG Brasil).

Sobre o câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC)

O câncer de pulmão é o câncer mais incidente e a principal causa de morte por câncer no mundo, com cerca de 2,64 milhões de novos casos e 1,86 milhão de óbitos em 202427. Divide-se principalmente em câncer de pequenas células e câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC), sendo este último o mais comum, responsável por aproximadamente 85% dos casos. Entre os subtipos do CPNPC, predominam o adenocarcinoma (50%) que, em pacientes nunca fumantes, frequentemente apresenta alterações genômicas tratáveis28.

Sobre TEPMETKO® (tepotinibe)

TEPMETKO® é um inibidor oral de MET que inibe a sinalização oncogênica do receptor de MET causada por alterações no gene MET. Descoberto e desenvolvido pela Merck KGaA, em Darmstadt, na Alemanha, o medicamento tem um mecanismo de ação altamente seletivo, com potencial para melhorar os resultados em tumores agressivos que apresentam um prognóstico clínico ruim e abrigam estas alterações específicas1, 14,29.

Sobre a Merck

A Merck é uma empresa líder em ciência e tecnologia em Saúde, Life Science e Electronics. Mais de 62.000 colaboradores trabalham para fazer a diferença positiva na vida de milhões de pessoas todos os dias, criando formas mais alegres e sustentáveis de viver.

Desde o fornecimento de produtos e serviços que aceleram o desenvolvimento e a fabricação de medicamentos, até a descoberta de maneiras inovadoras de tratar as doenças mais desafiadoras e possibilitar a inteligência de dispositivos — a empresa está presente em todos esses momentos. Em 2025, a Merck gerou vendas de € 21,1 bilhões de euros em 65 países. A exploração científica e o empreendedorismo responsável têm sido fundamentais para os avanços científicos e tecnológicos da Merck. É assim que a empresa prospera desde sua fundação, em 1668.

A família fundadora continua sendo a acionista majoritária da companhia, que é listada em bolsa. A Merck detém os direitos globais sobre o nome e a marca Merck. As únicas exceções são os Estados Unidos e o Canadá, onde os setores de atuação da Merck operam sob os nomes MilliporeSigma (ciências da vida), EMD Serono (saúde) e EMD Electronics (eletrônicos).

Sobre a ACBG Brasil

A Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço (ACBG Brasil) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) sem fins lucrativos que, desde 2015, trabalha por mudanças sistemáticas na oncologia. A organização atua na promoção de políticas públicas efetivas que garantam diagnóstico ágil, tratamento adequado e reabilitação integral para pacientes.

Além disso, a ACBG Brasil se dedica à inclusão social e à qualidade de vida de sobreviventes, promovendo reinserção no mercado de trabalho e oportunidades de respeito. Também produz informação acessível e transformadora, ampliando a conscientização pública sobre prevenção, sinais, sintomas, tratamento e reabilitação do câncer. Para mais informações, acesse: acbgbrasil.org

Referências

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